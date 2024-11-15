В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты — Finance.ua

В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты Сегодня 17:35 — Личные финансы

В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты

В следующем году взнос на медицинское страхование в Польше составит 9%, но будет рассчитываться с 75% от размера минимальной заработной платы.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

На сайте Центра правительственного законодательства опубликован проект правительственных изменений по размеру взноса на медицинское страхование.

Согласно проекту, с 1 января 2025 года взнос на медицинское страхование будет отчисляться от 75% минимальной заработной платы для лиц, уплачивающих налоги по шкале налогообложения и единому налогу, а также лиц, использующих налогообложение в форме налоговой карты.

В 2025 году размер минимальной заработной платы составит 4666 злотых, поэтому на медицинское страхование будет отчисляться 314,96 злотых. Если бы расчеты велись по действующей схеме, пришлось бы платить 419,94 злотых. 9% будут отчисляться от суммы 3499,5 злотых. Но чем выше зарплата, тем больше будет сумма отчислений.

Изменения коснутся около 934 тысяч предпринимателей. Бюджету это обойдется в миллиард злотых.

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