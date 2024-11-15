В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты — Finance.ua
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В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты

Личные финансы
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В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты
В 2025 году в Польше уменьшат сумму отчислений из зарплаты
В следующем году взнос на медицинское страхование в Польше составит 9%, но будет рассчитываться с 75% от размера минимальной заработной платы.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
На сайте Центра правительственного законодательства опубликован проект правительственных изменений по размеру взноса на медицинское страхование.
Согласно проекту, с 1 января 2025 года взнос на медицинское страхование будет отчисляться от 75% минимальной заработной платы для лиц, уплачивающих налоги по шкале налогообложения и единому налогу, а также лиц, использующих налогообложение в форме налоговой карты.
В 2025 году размер минимальной заработной платы составит 4666 злотых, поэтому на медицинское страхование будет отчисляться 314,96 злотых. Если бы расчеты велись по действующей схеме, пришлось бы платить 419,94 злотых. 9% будут отчисляться от суммы 3499,5 злотых. Но чем выше зарплата, тем больше будет сумма отчислений.
Изменения коснутся около 934 тысяч предпринимателей. Бюджету это обойдется в миллиард злотых.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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