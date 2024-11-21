Как получить кредит в Польше и что для этого нужно — Finance.ua

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Как получить кредит в Польше и что для этого нужно

Личные финансы
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Как получить кредит в Польше и что для этого нужно
Как получить кредит в Польше и что для этого нужно
Польша — одна из популярнейших европейских стран для оформления кредитов благодаря лояльным условиям для иностранцев и конкурентным процентным ставкам. Банки в Польше предлагают разные типы кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки и кредиты на развитие бизнеса.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Как получить кредит в Европе: условия, документы и рекомендации».
Условия получения и перечень документов могут варьироваться в зависимости от типа займа и статуса заемщика, но есть определенные общие требования, которые следует учесть перед подачей заявки.

Основные условия для получения кредита

  1. Платежеспособность: банки оценивают уровень дохода и наличие постоянного трудоустройства или подтверждения регулярного дохода. Наличие положительной кредитной истории, особенно в польских банках, будет большим плюсом. Если кредитная история от других стран отсутствует, банк может запросить дополнительные гарантии.
  2. Для иностранцев обычно необходимо иметь вид на жительство в Польше или рабочую визу. Заемщик должен быть старше 18 лет, а максимальный возраст на момент погашения кредита часто устанавливается на уровне 65−70 лет.

Документы для получения кредита

Для подачи заявки на кредит в польском банке обычно требуются следующие документы:
  • паспорт или вид на жительство (для подтверждения личности и статуса пребывания в Польше);
  • документы, подтверждающие доход: справка с места работы (Umowa o pracę или Umowa zlecenie), отчет о доходах для предпринимателей или выписки со счета для фрилансера;
  • справка из польского налогового органа (в случае крупных сумм кредита): для подтверждения доходов, если кредит большой;
  • кредитная история: если заемщик имеет историю в других странах, он может предоставить выписку из кредитного бюро;
  • договор аренды или документ на право собственности на жилье: может быть необходим для идентификации места жительства в Польше;
  • дополнительные документы для ипотеки: оценка недвижимости, документ о праве собственности, разрешение на строительство (если кредит берется под новостройку).
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После подачи заявки банк анализирует финансовую ситуацию заемщика и проверяет документы. В случае одобрения заемщик подписывает кредитный договор и денежные средства перечисляются на его счет. Процентные ставки, сумма кредита и сроки погашения зависят от конкретного банка и типа кредита.
Посетите местные банки, например PKO BP, mBank или Santander Polska, чтобы узнать условия для иностранцев.
Кредитные ставки варьируются в зависимости от вида займа, однако в целом они остаются высокими из-за базовой учетной ставки в 5,85%. Потребительские кредиты имеют ставки около 9−10%, тогда как ипотечные займы доступны под 8−9% годовых.
Подробнее о том, как получить кредиты в других странах Европы — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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