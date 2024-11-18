Где в Польше выгоднее всего покупать квартиры на вторичке — Finance.ua

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Где в Польше выгоднее всего покупать квартиры на вторичке

Недвижимость
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Где в Польше выгоднее всего покупать квартиры на вторичке
Где в Польше выгоднее всего покупать квартиры на вторичке
В Варшаве, Вроцлаве и Верхнесилезско-Загленбской метрополии зафиксированы самые высокие цены на квартиры вторичного рынка.
Об этом пишет издание shoppingpl.com.
Октябрь принес неожиданный рост цен на вторичном рынке в ряде польских городов. В Варшаве, Вроцлаве и Верхнесилезско-Загленбской метрополии средняя цена за квадратный метр квартиры выросла, в то время как в Кракове, Труймясте и Познани цены остались стабильными. А в Лодзе зафиксировали незначительное снижение.
В польской столице Варшаве цена одного квадратного метра достигла 18,4 тыс. злотых, а около 75% квартир на рынке продаются по цене более 15 тыс. злотых за квадратный метр. Такой подъем цен может быть обусловлен продажей относительно дорогих квартир, повысивших среднюю цену.
Подобный тренд наблюдается и во Вроцлаве, где средняя цена увеличилась до 14,4 тыс. злотых за квадратный метр. В то же время в Верхнесилезско-Загленбской метрополии цены подскочили на 6%, что стало следствием уменьшения доли самых дешевых квартир в продаже.
Лодзь стал единственным городом, где цены снизились на 1%, до 8,5 тыс. злотых за квадратный квадратный метр.
Где в Польше выгоднее всего покупать квартиры на вторичке
В Кракове, Труймясте и Познани наблюдается стабилизация цен. В октябре цены остались на уровне предыдущих месяцев: в Кракове — менее 17,5 тыс. злотых, в Труймясте — около 15,8 тыс. злотых, а в Познани — более 12 тыс. злотых за квадратный метр.
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Что касается предложений на рынке, то в октябре наблюдалось увеличение их количества в таких городах как Варшава (19,4 тыс.), Вроцлав (10,8 тыс.) и Краков (10 тыс.). В то же время, в Лодзе и Познани количество предложений уменьшилось.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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