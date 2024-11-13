Аналитика недвижимости купли-продажи жилья на первичке и вторичке (ЛУН) — Finance.ua

Аналитика недвижимости купли-продажи жилья на первичке и вторичке (ЛУН) Вчера 08:01 — Недвижимость

Аналитика недвижимости купли-продажи жилья на первичке и вторичке (ЛУН)

Сейчас на первичном рынке недвижимости специалисты отмечают достаточно стабильную динамику. Ее все еще сложно назвать положительной, но основное — что она стабильна.

Подробной статистикой о том, как рынок недвижимости прошел через три года войны, рассказала директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 9 ноября в Киеве.

Как девелоперы запускают новые ЖК?

По словам эксперта, в 2021 году был активный послековидный период — на рынке недвижимости росли цены, девелоперы активно запускали проекты, очень активно продавались квартиры. Тогда в среднем за квартал запускалось 100 жилых комплексов.

Со 2 кв. 2022 года и до 1 кв. 2023 года, то есть в первый год полномасштабной войны, в среднем за квартал запускалось 34 жилых комплекса — это на 68% меньше.

Однако уже начиная со 2 кв. 2023 года, то есть прошлой весной, все, кто причастен к рынку недвижимости, однозначно почувствовали, что это было первое ощутимое восстановление на рынке.

«Тогда ощущался отложенный спрос: люди, которые интересовались квартирами, но приостанавливали решение купить ее, начали активно покупать недвижимость. Потому рынок активно восстанавливался. С тех пор и поныне что бы ни происходило — блэкауты, обстрелы, Каховская ГЭС, что-то другое — темпы запусков новых ЖК в Украине держатся на уровне ±60 ЖК в квартал, что на 76% больше, чем было в 2022 году», — рассказывает Унаньян.

Если же рассмотреть не поквартальные, а данные год к году, то статистика следующая:

Где больше всего запускались новые ЖК?

С начала полномасштабного вторжения и до ноября 2024-го в Украине запустили в продажу 503 жилых комплекса. В ТОП-5 регионов, в которых запустилось больше всего ЖК:

Львовская — 146 ЖК;

Киев + область — 71;

Закарпатская — 59;

Ивано-Франковская — 53;

Тернопольская — 42.

«Во Львове и области не было такого проседания в 2022 году — здесь старты продаж упали всего на 30% в отличие от 80% в Киеве и 62% в среднем по Украине. А в 2023 году во Львове и области уже запустили столько ЖК, сколько за весь 2021-й. Да и 2024-й показывает динамику — пока на 44% больше, чем год назад. Во Львове сейчас рынок активен, и мы это видим и по стартам продаж новых жилых комплексов», — комментирует лидера среди регионов представительница ЛУН.

Строительство и ввод в эксплуатацию

Однако запуск ЖК — это всего лишь половина дела, ведь главный вызов для любого девелопера — его достроить и ввести в эксплуатацию. И вот что показывает статистика строительства.

«Мы посчитали все очереди в новостройках, первый заявленный срок сдачи которых приходился на период со 2 кв. 2022 года до 3 кв. 2024 года — таких очередей было почти 1600. Из них 42%, то есть 672 очереди, было сдано. И, соответственно, 58% или 925 очередей не было сдано», — рассказала Унаньян.

Среди очередей, сданных вовремя, были введены в эксплуатацию только 15%.

Задержка на 3−6 мес. была у 12%, на 7−12 мес. — 9%, и на 1−2 года позже — 6%.

А среди тех очередей, которые не сдали, 30%, перенесли на неизвестный срок.

Цены

Средние цены на первичке:

Киев — 1300 долл./кв.м. В октябре 2023 — 1230 долл./кв.м, 4% за полгода, +6% за год;

Львов — 1350 долл./кв.м. В октябре 2023 — 1250 долл./кв.м, -2% за полгода, +8% за год;

Ивано-Франковск — 820 долл./кв.м. В октябре 2023 — 710 долл./кв.м, +5% за полгода, +15% за год;

Одесса — 960 долл./кв.м. В октябре 2023 — 960 долл./кв.м, средняя цена за полгода и за год не изменилась;

Винница — 980 долл./кв.м.

Сколько квартир продается в месяц?

«Согласно опросу девелоперов в закрытом канале ЛУН, с сентября прошлого года продажи падали до января, потом они немного выросли, но в мае с законом о мобилизации снова все немного упало. И август был первым месяцем, когда девелоперы и рынок сказали, что стало лучше. Однако и сейчас снова продажи несколько проседают», — комментирует Унаньян.

Что на вторичке?

«На графике указана цена за однокомнатную квартиру в долларах на вторичке. Верхний график — это цены из объявлений на ЛУН. Нижний график, фиолетовый — цены, которые риелторы или владельцы обозначили как проданные. То есть, мы собираем отдельно цену с объявлений и цены квартир, которые были обозначены как проданные. И мы видим, что цены за последний год не изменились.

Относительно распределения цен по площади — сейчас в основном покупают квартиры около 50 кв. м около 50 тыс. долларов. То есть, мы сейчас это называем, что люди хотят квартиру 50 метров за 50 тысяч. на вторичке", — отмечает эксперт.

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Как быстро квартира продается на вторичке?

ЛУН также посчитал, как быстро сейчас продается квартира на вторичке, поскольку риелторы и владельцы обозначают, когда квартира была продана. За последний год, если сравнивать октябрь к октябрю, квартиры продаются медленнее в 1−1,4 раза: если раньше продавались за полтора месяца, то сейчас продаются за два месяца.

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