Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика) — Finance.ua
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Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)

Недвижимость
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Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)
Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)
В октябре на рынке вторичного жилья увеличилось количество предложений в Киеве, Черниговской, Ровенской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
Об этом говорится в исследовании аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA, предоставленного finance.ua.
По сравнению с октябрем 2023 года количество предложений выросло в основном в западных областях Украины.
Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)

Цена

Аналитики отметили, что цена продажи однокомнатной квартиры в октябре колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за октябрь 2023 года она преимущественно росла.
Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)
За месяц самый большой рост показали Закарпатская (+9%) и Ровенская (+10%) области.
Городом с самым дорогим жильем остается Киев: в октябре владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $83,7 тыс.
Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)
Районы столицы
Самым дорогим является Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры $133,9 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, $43,8 тыс.
Спрос
Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)
В течение месяца интерес пользователей к вторичному жилью также спадал, сильнее всего в процентном значении — в Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.
Цены на квартиры на вторичном рынке в октябре (инфографика)
Однако количество откликов пользователей в каждой области превышало количество добавленных объявлений.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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