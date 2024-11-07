Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика) — Finance.ua
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Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика)

Недвижимость
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Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика)
Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика)
Специалисты по недвижимости отмечают высокий спрос в отношении количества объявлений по аренде и продаже вторичного жилья, а также повышение цен в таких предложениях.
Об этом говорится в исследовании аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости dim.ria, предоставленного finance.ua.

Первичный рынок

В конце октября 2024 года активными остаются отделы продаж в 77% новостроек. За прошлый месяц в Украине сдали в эксплуатацию 11 новостроек на 25 секций, из них две новостройки в Киеве и четыре в Киевской области.
Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика)

Цены

Цена продажи однокомнатной квартиры в октябре колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за октябрь 2023 года она преимущественно росла. За месяц самый большой рост показали Закарпатская (+9%) и Ровенская (+10%) области.
Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика)
Городом с самым дорогим жильем остается Киев: в октябре владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $83,7 тыс. Если рассматривать столицу подробнее, самый дорогой район — Печерский со средней ценой однокомнатной квартиры $133,9 тыс., а самый бюджетный — Деснянский — $43,8 тыс.
Октябрь отметился снижением интереса к первичному жилью среди пользователей из всех областей.
Средняя стоимость квартиры в новостройке в октябре: все регионы (инфографика)
Существенное снижение количества заинтересованных пользователей по сравнению с сентябрем произошло в Запорожской и Харьковской областях (-43% и -37% соответственно).
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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