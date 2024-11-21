Украинские беженцы приносят Чехии миллиардную прибыль — Finance.ua

Украинские беженцы приносят Чехии миллиардную прибыль Сегодня 16:30 — Мир

Украинские беженцы приносят Чехии миллиардную прибыль

Украинские беженцы внесли в этом году в чешский бюджет уже на 5,7 миллиарда крон больше, чем получили из него.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Как отметил представитель Министерства труда и социальных вопросов Якуб Аугуста, это данные по состоянию на конец третьего квартала этого года, и эта разница каждый раз растет.

Официально, с контрактами или трудовыми договорами, работают около 150 тысяч человек с временной защитой, говорят в министерстве.

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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину и по состоянию на конец августа этого года Чехия выплатила беженцам в виде гуманитарной помощи почти 20,7 миллиарда крон. В течение 2022 года было выплачено почти 8,7 миллиарда, в прошлом году уже на одну пятую меньше — почти 6,7 миллиарда, а за этот год до конца августа — менее 5 миллиардов крон.

Количество беженцев, получающих гуманитарную помощь, уменьшается. В августе этого года такую ​​помощь получили менее 51,5 тысячи домохозяйств на общую сумму более 693 миллионов крон. В августе же было осуществлено 96,5 тысячи выплат помощи на сумму почти в 823 миллиона крон. Сейчас гуманитарную помощь получает менее четверти беженцев. На человека обычно выплачивается по 7966 крон в месяц.

70 процентов получателей помощи относятся к так называемым уязвимым лицам — таким, как дети, люди с инвалидностью, лица старшего возраста или ухаживающие за детьми или людьми с инвалидностью. 54% уязвимых лиц.

В то же время постепенно растет количество легально трудоустроенных. В начале апреля было трудоустроено 123 тысячи человек с временной защитой, и 90% из них платили налоги и другие взносы. Сейчас же Минтруда регистрирует почти 150 тысяч случаев трудовых отношений лиц с временной защитой. Но квалификация работы беженцев все еще остается низкой: большинство работают на вспомогательных и низкоквалифицированных должностях.

Растут и суммы взносов, уплаченных беженцами. Впервые поступления с их налогов и взносов превысили расходы на них в третьем квартале прошлого года. Тогда чешское государство потратило на помощь прибывшим 4,4 миллиарда крон, а получило от них 4,8 миллиарда. В этом году за третий квартал расходы составили 3,9 миллиарда крон, а поступления — 5,9 миллиарда.

И тенденция понижения расходов и роста поступлений продолжается. За третий квартал этого года превышение поступлений в государственный бюджет от беженцев над расходами на них составляло примерно 2 миллиарда крон, а за весь 2024 год уже 5,7 миллиарда.

Напомним, в Чехии ожидают , что новая волна беженцев из Украины может прийти и из-за тяжелой зимы во время боевых действий, и, наоборот, в случае быстрого завершения войны на каких-то условиях.

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