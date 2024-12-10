Чехия разрешила криптокомпаниям и инвесторам открывать банковские счета без ограничений — Finance.ua

Чехия разрешила криптокомпаниям и инвесторам открывать банковские счета без ограничений 10.12.2024, 00:24 — Криптовалюта

Вице-спикер Чешской Республики Ян Скопечек сообщил о создании благоприятных законодательных условий для развития криптоиндустрии в стране за счет проведения финансовых реформ.

Hodleři pozor. 🤑 Ve Sněmovně jsme schválili časový i hodnotový test pro kryptoměny. Narovnáváme tak podmínky, které už dnes platí u akcií.



Navíc nebude hrozit, že podnikatelům v tomto odvětví budou banky rušit účty❌.



V ČR vznikla celá řada špičkových IT firem působících v… pic.twitter.com/4TcJWrLiP4 — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) December 6, 2024

Кроме того, вице-спикер отметил преимущества законодательной инициативы, пишут в DLNews . Во-первых, криптовалютные компании и инвесторы получат гарантированное право открывать банковские счета без помех для осуществления их финансовых транзакций.

Во-вторых, реформы предполагают освобождение от налога на прирост капитала для криптоактивов, если они хранились у собственника более трех лет. Эта мера предоставляет криптоактивам возможности, схожие с традиционными активами, в частности, акциями.

Как ключевой инициатор законопроекта Скопечек отметил важность этих реформ для привлечения надежного резерва кадров страны и инновационных компаний в блокчейн-индустрии.

«Это шаг в правильном направлении, которое модернизирует нашу экономику и может привлечь в Чехию предпринимателей со всего мира», — отметил он.

Напомним, что в 2023 году Чехия вошла в топ-3 стран с самым большим количеством криптокомпаний.

Время проведения чешских реформ совпадает с требованиями регулирования Евросоюза «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto-Assets, MiCA), следующий этап внедрения которого запланирован на 30 декабря 2024 года.

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