Скільки українців можуть залишитися в Чехії назавжди — Finance.ua

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Скільки українців можуть залишитися в Чехії назавжди

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Скільки українців можуть залишитися в Чехії назавжди
Скільки українців можуть залишитися в Чехії назавжди
Міністерство внутрішніх справ Чехії не зафіксувало значного збільшення кількості біженців з України, як це очікувалось у зимовий сезон.
Про це в етері Чеського телебачення заявив глава МВС Чехії Віт Ракушан.

Кількість біженців знизилась

За його словами, Чехія прогнозувала зростання кількості заяв на тимчасовий захист від українців у другій половині листопада та грудні.
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Однак, за його словами, кількість заяв знизилася з 2000 на тиждень у жовтні до приблизно 1700 на тиждень у грудні.
Ракушан також підкреслив, що Чехія продовжує підтримувати внутрішню міграцію в Україні.

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«Це означає, що люди, які мають виїхати зі східної частини України, де справді об’єктивно триває війна, повинні мати можливість переїхати до західної частини України, яка логістично ще може це витримати», — зазначив міністр.

Скільки українців виїхало в Чехію

За останніми даними чеського Міністерства внутрішніх справ, на сьогодні у Чехії перебувають 386 782 українці з тимчасовим захистом.
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Прогнозується, що близько 60% біженців можуть залишитись у Чехії навіть після завершення війни в Україні.
Нагадаємо, депутати парламенту Чехії схвалили закон Lex Ukraine VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист для біженців з України, яких зараз у Чехії близько 380 тисяч, ще на рік.
Також Польща готова прийняти у зимовий період чергову хвилю біженців з України.

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За матеріалами:
Європейська правда
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