Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию — Finance.ua
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Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию

Личные финансы
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Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию
Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию
Владельцы зарубежных биометрических паспортов имеют право въезжать на территорию ЕС без визы. В частности, это касается и Чехии.
Безвиз позволяет находиться в стране ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода, пишет 24 Канал.

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Дело в том, что граждане, имеющие действительный загранпаспорт старого образца, то есть не биометрический, могут заезжать на территорию ЕС только при наличии шенгенской визы.
Даже если владелец паспорта старого образца едет в Чехию на короткий срок (к примеру, в путешествие), ему нужно делать визу или менять паспорт на биометрический.
Также всем, кто планирует находиться в Чехии более 90 дней, необходимо открывать долгосрочную визу.

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Ее выдают на период, на который вы можете подтвердить цель и причину вашего пребывания. К примеру обучение.
Также обратите внимание, что если вы едете в Чехию на работу, вам необходимо получить соответствующее разрешение и открыть рабочую визу. Их есть несколько видов в зависимости от того, какая работа — разовая, сезонная или стабильная.
По материалам:
Телеканал 24
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