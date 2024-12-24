Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию — Finance.ua

Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию Сегодня 09:30 — Личные финансы

Безвиз распространяется не на всех: кому из украинцев нужна виза в Чехию

Владельцы зарубежных биометрических паспортов имеют право въезжать на территорию ЕС без визы. В частности, это касается и Чехии.

Безвиз позволяет находиться в стране ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода, пишет 24 Канал.

Дело в том, что граждане, имеющие действительный загранпаспорт старого образца, то есть не биометрический, могут заезжать на территорию ЕС только при наличии шенгенской визы.

Даже если владелец паспорта старого образца едет в Чехию на короткий срок (к примеру, в путешествие), ему нужно делать визу или менять паспорт на биометрический.

Также всем, кто планирует находиться в Чехии более 90 дней, необходимо открывать долгосрочную визу.

Ее выдают на период, на который вы можете подтвердить цель и причину вашего пребывания. К примеру обучение.

Также обратите внимание, что если вы едете в Чехию на работу, вам необходимо получить соответствующее разрешение и открыть рабочую визу. Их есть несколько видов в зависимости от того, какая работа — разовая, сезонная или стабильная.

Телеканал 24 По материалам:

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