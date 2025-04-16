Почему беженцам следует хранить деньги в украинских банках — мнение эксперта — Finance.ua
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Почему беженцам следует хранить деньги в украинских банках — мнение эксперта

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Почему беженцам следует хранить деньги в украинских банках — мнение эксперта
Почему беженцам следует хранить деньги в украинских банках — мнение эксперта
Доверие к банкам является одним из действенных инструментов поддержания связи с мигрантами. Это также касается и Украины, поскольку может способствовать возвращению беженцев из-за границы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал миграционный эксперт, макроэкономист Андрей Гайдуцкий.
Как отметил эксперт, в целом у общества к банкам высокий уровень доверия, потому что они справились с шоком после начала полномасштабного вторжения.
«Но опыт других стран доказывает, что именно через инструменты финансово-банковского сектора — депозитные, кредитные, ипотечные, страховые программы — лучше поддерживать связь с мигрантами, а перевод и формирование их сбережений на родине повышает шансы их возвращения домой», — пояснил он.

Депозиты в банках

Гайдуцкий рассказал, что страны с лучшими практиками, например Филиппины, Индия, Пакистан, Мексика, Египет, доказывают, что мигранты готовы сохранять большие объемы своих сбережений на родине. Это в общей сложности до 10−30% от всех депозитов населения в банковской системе.
По мнению эксперта, в Украине такие программы тоже могли бы иметь хороший эффект. Так как разница в процентных ставках в банках стран трудоустройства украинцев и банках Украины достигает 2−5 раз в долларах США и евро.
Также устойчива практика, когда правительства отменяют налогообложение депозитов своих мигрантов, работающих за границей. В Украине этот налог составляет 23% с 2025 года. Это тоже действенная мотивация стимулировать украинских мигрантов и беженцев держать деньги в украинских банках.
Гайдуцкий отметил, что лучший опыт в этой сфере имеет Индия. К началу 2025 года индийские мигранты накопили в банках Индии депозиты на сумму более 160 млрд долларов США (экв).
Он добавил, что мигранты — это будущие потребители товаров и услуг, налогоплательщики, рабочая сила и предприниматели. Именно под этим углом зрения и следует рассматривать программы для беженцев, мигрантов, диаспоры, иностранцев.
По материалам:
РБК-Україна
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