Цены на оперативную память растут быстрее, чем на золото

Мировой рынок оперативной памяти накрыл кризис из-за бешеного спроса на чипы для искусственного интеллекта. Цены на DRAM за год выросли на 171,8% — даже больше золота.

Цены на DRAM выросли на 171,8% в год и превысили даже темпы роста стоимости золота. Комплект DDR5 памяти на 64 Гб уже стоит более $500 — дороже игровой консоли PlayStation 5.

Текущая ситуация на рынке DRAM

Три крупнейших производителя памяти — Samsung, SK hynix и Micron — контролируют около 70% мирового рынка DRAM. После излишка запасов в начале 2023 года они сознательно сократили производство. К концу 2024 г. рынок поглотил избыток, а производственные мощности переориентировали на более прибыльную память HBM и DDR5. Старую DDR4 выпускали меньше, что привело к ее дефициту, хотя многие клиенты до сих пор ее используют.

Это привело к стремительному росту цен.

К примеру, контрактная цена DDR5 на 32 Гб выросла со $149 в сентябре до $239 в ноябре 2025 года.

На украинском рынке комплект DDR5 на 16 Гб подорожал с 5900 до 11000 грн, то есть почти на 86%.

Искусственный интеллект как главный фактор

Главной причиной дефицита стала погоня за созданием ИИ-инфраструктуры. Дата-центры потребляют большие объемы памяти, вытесняя потребительский рынок.

За последние полгода спрос на вычислительные мощности значительно вырос. Расходы на ИИ ожидают на уровне $2 трлн к 2026 году, а инвестиции в инфраструктуру могут достичь $3−4 трлн к концу десятилетия.

Производители памяти направили на HBM в три раза больше ресурсов, чем на обычную DRAM, сократив доступные мощности для DDR4 и DDR5.

Дефицит коснулся всех категорий памяти

Кризис затронул не только DRAM. Ограничения также наблюдаются во флэш-памяти NAND и жестких дисках HDD.

Эксперты отмечают, что впервые за десятилетие все три основных категории одновременно испытывают дефицит, повышающий цены на ПК, смартфоны и другие гаджеты.

Воздействие на потребителей

Геймеры пострадают первыми: цены на видеокарты Nvidia и AMD растут из-за нехватки DRAM и GDDR7. Некоторые новые модели видеокарт и консолей могут задержаться или подорожать.

Не только геймеры ощутят последствия. DRAM используется в смартфонах, ноутбуках и «умных» гаджетах. Xiaomi уже подняла цены на флагманы серии Redmi K90 из-за дефицита оперативной памяти.

Когда ждать облегчения

Глава ADATA прогнозирует, что дефицит продлится минимум два года.

Аналитики ожидают, что цены будут оставаться высокими еще как минимум четыре года из-за контрактов Samsung и SK hynix с крупными покупателями.

Ситуация изменится, только если спрос на ИИ резко упадет или появятся менее ресурсоемкие технологии. Поэтому тем, кто планирует обновлять ПК, консоль или смартфон, рекомендуют не откладывать покупки.

