Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт — Finance.ua

Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт Сегодня 19:16 — Личные финансы

Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт

Со вторника, 1 июля, во Львове можно будет приобрести месячные проездные абонементы. Они будут иметь неограниченное количество поездок исключительно для их владельцев и будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета (ЛГС).

Приобрести абонементы можно будет на транспортные карты ЛеоКарт. А потом они станут доступными и для пользователей приложения LeoCard.

Стоимость

Стоимость общих абонементов — 900 грн, студенческих — 450 грн.

В течение 30 дней человек сможет без ограничения пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами.

Абонемент будет действовать как в коммунальном, так и частном транспорте 30 календарных дней. Приостановить или перенести действие активированного проездного невозможно.

Как купить абонементы на ЛеоКарт:

через приложение EasyPay (оплата банковской картой);

через веб-сайт EasyPay (оплата банковской картой);

через 854 терминала EasyPay во Львовской горадминистрации (оплата наличными);

в центрах туристической информации на пл. Рынок, 1 и пл. Дворцовой (оплата банковской картой).

Для оплаты стоимости абонемента средства по балансу ЛеоКарт не используются.

Как пользоваться:

при покупке пассажир должен выбрать дату активации — абонемент автоматически начнет действовать с выбранного дня. Отсчет продолжительности действия проездного ведется в календарных днях;

абонемент становится доступным для первой валидации в транспорте через 15 минут после активации;

каждую поездку с абонементом нужно обязательно валидировать в салоне транспорта — приложить карту к валидатору. Если пассажир едет по кругу маршрута через конечную, нужно завалидироваться еще раз, когда транспорт проехал конечную остановку в обратном направлении.

в случае проверки — необходимо приложить ту же карту к терминалу контролера.

Как проверить срок действия абонемента:

в транспорте на валидаторе нажать кнопку «Информация о билете» и приложить ЛеоКарт к считывателю — на экране появится информация об остатке дней действия абонемента;

в приложении EasyPay выбрать ЛеоКарт и просмотреть конечную дату действия.

Абонементом сможет пользоваться только владелец транспортной карты. Оплатить проезд других пассажиров или багаж с помощью абонемента нельзя. Если на ЛеоКарте есть средства, после покупки абонемента они остаются на балансе карты. Их можно использовать для покупки дополнительных билетов или оплаты за багаж.

Если срок действия студенческого профиля ЛеоКарт истекает раньше срока абонемента, то абонемент истечет тогда, когда и действие студенческого профиля.

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