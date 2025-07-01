Как изменились цены на подержанные автомобили в ЕС с начала года — Finance.ua
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Как изменились цены на подержанные автомобили в ЕС с начала года

Личные финансы
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Как изменились цены на подержанные автомобили в ЕС с начала года
Как изменились цены на подержанные автомобили в ЕС с начала года
В первой половине 2025 года индекс цен Auto1 Group вырос на 5,1%, изменившись со 135,2 в январе до 142,1 в июне. Эта устойчивая тенденция роста отображает высокий спрос и устойчивый рынок подержанных автомобилей по всей Европе.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Отмечается, что после динамичного начала года со значительным ростом цен с января по апрель цены на автомобили с пробегом остаются стабильными с мая. В июне 2025 года цены на вторичном рынке остались неизменными с незначительным ростом на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении цены на подержанные автомобили выросли на 2,8% по сравнению с июнем 2024 года.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Цены на бензиновые автомобили выросли на 7,4% с начала года, далее следуют дизельные автомобили, цены на которые выросли на 2,2% с января. Гибридные и электрические автомобили оставались относительно стабильными, с некоторыми колебаниями с января.
Бензиновые автомобили
Цены на бензиновые автомобили находятся на самом высоком уровне среди всех остальных, а индекс достиг 120,6 в июне. С января цены на б/у бензиновые авто выросли на 7,4% и на 8,2% по сравнению с июнем 2024 года.
Дизельные автомобили
Цены на них выросли до индексного значения 113,5 в июне. С начала года цена на дизельные варианты выросла на 2,2% с незначительным добавлением 0,6% в годовом исчислении.
Гибридные автомобили
Цены на авто с гибридными силовыми установками продемонстрировали сильнейший месячный рост в июне (+1,4%), в результате чего индекс достиг 108,5. Это свидетельствует о незначительном росте с начала года (+0,1%), хотя цены все еще на 1,2% ниже, чем в июне 2024 года.
Электромобили (BEV)
Индекс электромобилей вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем до 102,3%. С начала года цены на электромобили почти стабильные (-0,2%), но значительно снизились — на 8,3% по сравнению с июнем 2024 года.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Мориц Люк, старший вице-президент по продажам и операциям Auto1 Group, отметил, что после повышения цен с января по апрель сейчас наблюдается фаза стабилизации цен на высшем уровне на европейском рынке подержанных автомобилей.
«Поскольку спрос на бензиновые автомобили растет, цены выросли более чем на 8% в годовом исчислении, тогда как цены на подержанные электромобили значительно снизились по сравнению с прошлым годом», — отметил Мориц Люк.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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