Германия готовит изменения относительно беженцев — Finance.ua

Германия готовит изменения относительно беженцев Сегодня 09:00

Германия готовит изменения относительно беженцев

Германия делает значительные шаги по ограничению притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до 100 тысяч.

власти объявили о планах массовой депортации и приостановке программы воссоединения семей. Об этом пишет В рамках значительного изменения политикиОб этом пишет Zeit Online

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Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, предложил значительно сократить количество новых заявлений о предоставлении убежища, выступая за то, чтобы их было менее 100 тысяч в год.

«Это не должно быть шестизначное число», — подчеркнул политик.

Мерц подтвердил, что новое правительство намерено усилить депортацию и приостановить усилия по воссоединению семей в соответствии с положениями, изложенными в коалиционном соглашении. Кроме того, выразил готовность «принудительно отказывать» в предоставлении убежища на границе.

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Политик подтвердил, что сейчас ведутся переговоры с соседними странами, в том числе с Австрией по этому поводу.

получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, первым предложат ехать домой. Ранее мы писали , что Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности, правительство страны дает понять, что возможность, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, первым предложат ехать домой.

Справка Finance.ua:

В Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.

Таким образом, в 2025 году Германия продолжает принимать украинских беженцев, которые ищут защиту из-за войны. Каждая федеральная земля имеет свои особенности в организации приема, поэтому важно заранее узнать нюансы размещения.

Но ситуация с жильем в Германии остается напряженной. Часто беженцев размещают во временных помещениях — спортивных залах, контейнерах или общежитиях. Условия минимальные, а лагеря расположены вдали от крупных городов, что может затруднять доступ к инфраструктуре.

Телеканал 24 По материалам:

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