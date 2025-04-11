Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется — Finance.ua

Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется Сегодня 16:42

Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется

Для поддержки Украины была создана новая «коалиция возможностей», касающаяся ведения радиоэлектронной борьбы. В нее вошли Германия и еще десять стран.

Об этом сообщает Минобороны Германии.

Так, новым является создание еще одной так называемой коалиции возможностей, которая касается РЭБ.

Эта коалиция дополняет имеющиеся восемь коалиций возможностей. Она была создана Германией и 10 партнерами для расширения возможностей Украины в следующих областях:

обеспечение собственной коммуникации;

разведка и нарушение коммуникаций противника;

защита от дронов;

эффективность собственных систем вооружения.

Читайте также Германия предоставляет более 7 млн евро экстренной помощи для энергетики Украины

«Полученные знания будут использованы в дальнейшем развитии возможностей Бундесвера», — отмечается в сообщении немецкого Минобороны.

В министерстве отмечают, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат и гражданского населения.

«Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Это особенно касается использования и защиты беспилотников», — констатируют немецкие военные в пресс-релизе.

Помощь Украине от Германии

11 апреля в Брюсселе проходит очередная встреча «Рамштайн». На повестке дня усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества.

В частности, уже известно, что во время сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявлена ​​поддержка Киеву в размере более 21 млрд евро (23,85 млрд долларов).

Так Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot. Также новый пакет помощи объявили Эстония и Великобритания.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.