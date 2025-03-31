Германия предоставляет более 7 млн евро экстренной помощи для энергетики Украины — Finance.ua

Германия предоставляет более 7 млн евро экстренной помощи для энергетики Украины Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Германия предоставляет более 7 млн евро экстренной помощи для энергетики Украины

Министерство экономики и защиты климата ФРГ выделяет на ремонт украинской энергоинфраструктуры дополнительно более 7 млн евро.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 7,27 млн ​​евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры через кредитный механизм для восстановления. Средства BMWK будут переданы Фонду энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund), в который также делают взносы многочисленные другие международные доноры с 2022 года.

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«российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины не прекращаются. Эти атаки наносят ущерб народу Украины. Германия реагирует на продолжающуюся чрезвычайную ситуацию новым вкладом в Фонд энергетической поддержки Энергетического сообщества Украины. Мы твердо поддерживаем наших украинских партнеров в неопределенные времена», — заявил и.о. министра экономики и энергетики Роберт Габек.

С Фонда поддержки энергетики Украина финансирует закупку запчастей и оборудования для разрушенной энергетической инфраструктуры. Энергетическое Сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование денежных средств. Таким образом, украинские энергетики могут восстановить поврежденную сетевую инфраструктуру и электростанции.

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Вклады Германии также направлены на усиление устойчивости украинской энергетической системы. С этой целью часть средств направляется на проекты перехода к зеленой энергетике, что закладывает основы дальнейшего расширения децентрализованной составляющей украинской энергосистемы. К примеру, важные общественные объекты (школы, больницы) оснащаются фотоэлектрическими системами и системами хранения аккумуляторов, чтобы обеспечить местное энергоснабжение.

До конца 2024 года федеральное правительство уже уплатило более 155 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики. Таким образом, участие Германии возросло до 390 миллионов евро с начала российского полномасштабного вторжения до конца 2024 года.

Укрінформ По материалам:

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