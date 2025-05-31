Украина не будет платить более $665 миллионов по ВВП-варантам — Finance.ua

Украина не будет платить более $665 миллионов по ВВП-варантам Сегодня 10:19 — Казна и Политика

Украина не будет платить более $665 миллионов по ВВП-варантам

По состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет $665,453 млн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Однако, согласно решению правительства от 27 августа 2024 года, действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет действовать до завершения процесса их реструктуризации.

«В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте. Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства», — говорится в заявлении.

Мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.

В Минфине отмечают, что эта стратегия предполагает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.

«Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации по достижению справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы восстановления и восстановления страны», — добавили в ведомстве.

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