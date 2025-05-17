Украина готова не платить за ВВП-варантами, несмотря на угрозу дефолта — СМИ — Finance.ua
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Украина готова не платить за ВВП-варантами, несмотря на угрозу дефолта — СМИ

Казна и Политика
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Украина готова не платить за ВВП-варантами, несмотря на угрозу дефолта — СМИ
Украина готова не платить за ВВП-варантами, несмотря на угрозу дефолта — СМИ
Украина не спешит с реструктуризацией ВВП-варрантов 2015 года, даже если это приведет к дефолту по этим обязательствам.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
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На этой неделе в Лондоне правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца на встрече с инвесторами заявил, что Украина не будет торопиться с решением по поводу варрантов, пишет издание.
«Они четко отметили, что действует мораторий, и неплатеж по варрантам не повлечет за собой перекрестного дефолта по другим облигациям», — говорит один из инвесторов в комментарии Reuters.

Сколько Украина должна оплатить

До 31 мая Украина должна осуществить платеж на сумму более $500 млн, который зависит от экономического роста в 2023 году (5,3%) Правительство еще в прошлом году ввело мораторий на эту выплату.
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Минфин отмечает, что ВВП-варранты «были созданы для уже не существующей экономической реальности», а рост экономики 2023 года отражает восстановление после почти 30%-го падения из-за российского вторжения, а не экономического подъема.
В ответ на запрос Reuters правительство сообщило, что активно сотрудничает с инвесторами и анализирует рыночные отзывы, чтобы найти оптимальный путь для урегулирования вопроса варрантов.
Буца подчеркнул, что хотя скорейшее решение вопроса реструктуризации является приоритетом, Украина готова пропустить платеж, если не удастся достичь согласия, пишет издание.
По материалам:
Forbes.ua
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