В Минфине прокомментировали обнародованное на бирже заявление о ВВП-варрантах — Finance.ua

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В Минфине прокомментировали обнародованное на бирже заявление о ВВП-варрантах

Казна и Политика
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В Минфине прокомментировали обнародованное на бирже заявление о ВВП-варрантах
В Минфине прокомментировали обнародованное на бирже заявление о ВВП-варрантах, www.vin.gov.ua
Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал обнародованное сегодня на бирже Euronext заявление Правительства Украины.
Об этом идет речь на сайте Минфина.
По его словам, ущерб, причиненный Украине россией — колоссальный и беспрецедентный. Экономический ущерб уже оценивается в сотни миллиардов евро, а инфраструктура по всей стране потерпела значительные разрушения. По оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление могут превысить 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. А для полноценного восстановления и развития Украины критически важны финансовая стабильность и долговая устойчивость.
«ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной россии против Украины. реструктуризации еврооблигаций прошлым летом. Мы стремимся достичь взаимовыгодного решения, которое будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости Украины и укрепит доверие инвесторов», — подчеркнул Марченко.

Что Украина предложила держателям ВВП-варрантов

Сегодня, 24 апреля, Министерство финансов сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — держатели около 30% ВВП-варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП-варрантов. Это предложение сформировано в соответствии с параметрами Программы МВФ с целью восстановления долговой устойчивости и согласуется с принципом равного отношения (Comparability of Treatment) Группы официальных кредиторов Украины.
Украина предложила держателям ВВП-варрантов две опции:
  1. Обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и держатели еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов — 1,35 единицы облигаций.
  2. Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:
  • Выплаты за 2025−2028 годы отменяются;
  • Возможность выкупа/отмены ВВП-варрантов будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 центов в 2026 году до 100 центов в 2029 году.
  • Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029—2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;
  • Держатели получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.
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В Министерстве финансов подчеркивают, что обе опции являются частями единой операции обмена (Exchange Offer) и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation). Инвесторы могут выбрать любой из предложенных вариантов, и участие в одном из них будет считаться поддержкой реструктуризации условий выпуска. Такой подход важен, учитывая различные возможные приоритеты у разных держателей ВВП-варрантов и необходимость получения согласия 75% держателей по совокупному номиналу ВВП-варрантов от присутствующих на кворумном собрании держателей варрантов.
Специальный Комитет в свою очередь заявил, что объединяет держателей более 30% варрантов, и предложил Украине оплатить 75% платежа, который приходится на май этого года, держателям варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму 209 долларов США. Украина отклонила это предложение.
«Украина остается настроена на проведение конструктивных переговоров со всеми держателями ВВП-варрантов с целью поиска решения, позволяющего обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для отстройки и восстановления страны», — говорят в Минфине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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