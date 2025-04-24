Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга. Это чревато дефолтом — FT Сегодня 15:10

Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга. Это чревато дефолтом — FT

На этой неделе в Вашингтоне Украина не смогла достичь соглашения во время переговоров с держателями долга в 2,6 миллиарда долларов. В случае если этого соглашения так и не достигнут, Украине грозит дефолт.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление украинского министерства финансов.

В ведомстве сказали, что после неудачных переговоров по долгу Украина будет «рассматривать все доступные варианты».

Между тем, в конце мая Украина должна выплатить почти 600 миллионов долларов по этому долгу. Если к тому времени договориться о реструктуризации тоже не удастся, возникнет вопрос об объявлении дефолта, пишет FT.

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Выплачивать долг по варрантам — долговым ценным бумагам, выпущенным в 2015 году во время предыдущей реструктуризации — Украина должна, если годовой рост ее ВВП превышает 3% В 2023 году рост украинского ВВП пересек эту отметку.

Однако в украинском Минфине считают, что эти варранты уже неактуальны, учитывая вред, который стране нанесла война.

«Эти варранты создавались для мира, которого больше не существует. Скромный рост экономики в 2023 году — это не признак процветания, а хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабным вторжением россии. Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием на пути нашего восстановления», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в своем заявлении после срыва переговоров.

ВВП-варранты

Как пишет РБК-Украина, ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, когда реальный экономический рост превысит 3% в год. Платеж в размере более 500 миллионов долларов должен быть произведен 31 мая и связан с ростом в 2023 году на 5,5%.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму 2,6 млрд долларов — ценные бумаги с фиксированным доходом, привязанные к темпам экономического роста, — чтобы смягчить реструктуризацию своего долга в 2015 году после оккупации Крыма россией.

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Ценные бумаги, срок погашения которых наступает в 2041 году, не были включены в прошлогоднее соглашение по реструктуризации долга Украины на сумму 20 миллиардов долларов.

Напомним, в 2024 году Украина договорилась с частными кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу и сокращению суммы.

Реструктуризация привела к тому, что международные агентства снизили рейтинги Украины до уровня «ограниченный дефолт».

Этот рейтинг сейчас никак не влияет на Украину, поскольку Киев пока не намерен выходить на рынок для привлечения коммерческого долга. Все финансирование бюджетного дефицита идет через официальные каналы правительств и международных финансовых организаций.

hromadske По материалам:

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