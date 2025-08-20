McDonald’s снижает цены на популярные блюда — Finance.ua
McDonald’s снижает цены на популярные блюда

Мир
McDonald’s снижает цены на популярные блюда
McDonald's вместе с франчайзи договорились об удешевлении популярных комбо-наборов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Восемь основных позиций меню подешевеют в среднем на 15%.
Кроме того, компания планирует ввести специальные предложения за $5 и $8, которые охватят популярные блюда и напитки.
Согласно информации WSJ, решение было принято после нескольких недель переговоров между McDonald's и владельцами ресторанов. Компания даже пообещала оказать финансовую поддержку франчайзи, которые согласятся снизить цены.
Напомним, всего в 2024 году McDonald's посетило 103 миллиона клиентов, что на 16% больше, чем в 2023-м. В 2024 году компания инвестировала около двух миллиардов гривен в строительство и модернизацию ресторанов в Украине и открыла восемь новых ресторанов. Первые заведения открылись в Черновцах, Боярке и Ковеле.
По материалам:
Економічна Правда
