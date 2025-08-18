Испания вводит новые правила для мотоциклистов и велосипедистов — Finance.ua
Испания вводит новые правила для мотоциклистов и велосипедистов

Испанская DGT (Генеральная дирекция дорожного движения) объявила 8 новых правил, чтобы снизить аварийность на дорогах. В 2024 году погибли 286 мотоциклистов и 46 велосипедистов. Об этом сообщают СМИ Испании.
Что изменится для мотоциклистов:
  • Обязательные интегральные или модульные шлемы и защитные перчатки.
  • Светоотражающие элементы, заметные со 150 м в темноте или в тумане.
  • Больше практических занятий на дорогах в курсах обучения.
  • В перспективе: разрешение движения по обочине во время пробок (до 30 км/ч).
Для велосипедистов:
  • Также обязательны светоотражающие элементы.
  • Разрешено ехать против движения на улицах с ограничением 30 км/ч.
  • На таких улицах велосипедисты должны держаться центра полосы, а авто — сохранять 1,5 м дистанции.
  • Группы велосипедистов могут ехать в два ряда, ближе к правому краю дороги.
Ранее писали, что этим летом в Мадриде следует внимательно соблюдать правила, потому что некоторые нарушения могут стоить очень дорого, даже если кажутся странными. Если не соблюдать эти правила, штрафы могут достигать 1500 евро.
Например:
  • Кондиционер, капающий на улицу — штраф до 750 €.
Стекает вода с кондиционера на улицу: карается по местным правилам экономии воды.
  • Заходить с собакой в бассейн — штраф до 1500 евро.
Это касается и муниципальных и региональных бассейнов.
  • Вождение без футболки — штраф от 80 до 200 € + 3 штрафных балла.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоДеньги
