Испания вводит новые правила для мотоциклистов и велосипедистов — Finance.ua

Испания вводит новые правила для мотоциклистов и велосипедистов Сегодня 18:12 — Личные финансы

Испания вводит новые правила для мотоциклистов и велосипедистов

Испанская DGT (Генеральная дирекция дорожного движения) объявила 8 новых правил, чтобы снизить аварийность на дорогах. В 2024 году погибли 286 мотоциклистов и 46 велосипедистов. Об этом сообщают СМИ Испании.

Читайте также Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так

Что изменится для мотоциклистов:

Обязательные интегральные или модульные шлемы и защитные перчатки.

Светоотражающие элементы, заметные со 150 м в темноте или в тумане.

Больше практических занятий на дорогах в курсах обучения.

В перспективе: разрешение движения по обочине во время пробок (до 30 км/ч).

Читайте также Сколько стоит месяц жизни в Испании летом

Для велосипедистов:

Также обязательны светоотражающие элементы.

Разрешено ехать против движения на улицах с ограничением 30 км/ч.

На таких улицах велосипедисты должны держаться центра полосы, а авто — сохранять 1,5 м дистанции.

Группы велосипедистов могут ехать в два ряда, ближе к правому краю дороги.

Читайте также Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро

1500 евро. Ранее писали , что этим летом в Мадриде следует внимательно соблюдать правила, потому что некоторые нарушения могут стоить очень дорого, даже если кажутся странными. Если не соблюдать эти правила, штрафы могут достигать

Например:

Кондиционер, капающий на улицу — штраф до 750 €.

Стекает вода с кондиционера на улицу: карается по местным правилам экономии воды.

Заходить с собакой в бассейн — штраф до 1500 евро.

Это касается и муниципальных и региональных бассейнов.

Вождение без футболки — штраф от 80 до 200 € + 3 штрафных балла.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.