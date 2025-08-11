Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так — Finance.ua

Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так Сегодня 18:03 — Недвижимость

Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так

Миллионы людей по всей Европе сталкиваются с бездомностью, а Испания находится в центре этого кризиса.

Euronews сообщает из Барселоны, где непомерно высокая арендная плата и спекуляции недвижимостью толкают жителей на грань.

С 2010 года цены на жилье в Европейском Союзе выросли в среднем более чем на 50%, в то время как арендная плата выросла на 26%. Испания является одной из наиболее пострадавших стран: арендная плата выросла до 80% за последнее десятилетие.

Почему так

Этот кризис вызван сочетанием дефицита жилья, высокой стоимости строительства, ростом краткосрочной аренды и спекуляций иностранных инвесторов.

«Барселона — город, полный туристов. Арендная плата заоблачная», — объясняет Росарио Кастелло, давняя жительница и член профсоюза землевладельцев (Sindicat de Llogateres).

С тех пор как Vandor Group, дочерняя компания британского инвестиционного фонда Patron Capital, приобрела ее многоквартирный дом, ей грозит выселение.

«Фонды-стервятники массово скупают целые здания, чтобы спекулировать на них. Они всех нас выгоняют», — жалуются жители Барселоны.

По всей Барселоне жители объединяют усилия. При поддержке Sindicat de Llogateres (Союза землевладельцев) они борются за предотвращение выселений и оказывают давление на государственную власть, чтобы она вмешалась.

Что делают, чтобы остановить кризис

Испанское правительство пытается остановить кризис. Мероприятия включают планы по:

удалению 65 000 объявлений Airbnb,

повышению налогов для граждан стран, не входящих в ЕС, покупающих недвижимость, и введению ограничений на аренду.

Еще одна далекоидущая мера предусматривает ликвидацию всех квартир Airbnb в городе до 2028 года и возвращение 10 000 домов для жилищного использования.

незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее Напомним, в Барселоне проблемаили окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.

Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.

Напомним, что снять жилье украинцам, уехавшим в Испанию во время войны, довольно сложно. Арендаторы требуют много пунктов, таких как: контракт на работу в Испании, банковский счет, залог на полгода вперед за квартиру и т. д. , прежде чем предоставить жилье арендаторам.

