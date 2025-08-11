Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так — Finance.ua

Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так
Миллионы людей по всей Европе сталкиваются с бездомностью, а Испания находится в центре этого кризиса.
Euronews сообщает из Барселоны, где непомерно высокая арендная плата и спекуляции недвижимостью толкают жителей на грань.
С 2010 года цены на жилье в Европейском Союзе выросли в среднем более чем на 50%, в то время как арендная плата выросла на 26%. Испания является одной из наиболее пострадавших стран: арендная плата выросла до 80% за последнее десятилетие.
Почему так
Этот кризис вызван сочетанием дефицита жилья, высокой стоимости строительства, ростом краткосрочной аренды и спекуляций иностранных инвесторов.
«Барселона — город, полный туристов. Арендная плата заоблачная», — объясняет Росарио Кастелло, давняя жительница и член профсоюза землевладельцев (Sindicat de Llogateres).
С тех пор как Vandor Group, дочерняя компания британского инвестиционного фонда Patron Capital, приобрела ее многоквартирный дом, ей грозит выселение.
«Фонды-стервятники массово скупают целые здания, чтобы спекулировать на них. Они всех нас выгоняют», — жалуются жители Барселоны.
По всей Барселоне жители объединяют усилия. При поддержке Sindicat de Llogateres (Союза землевладельцев) они борются за предотвращение выселений и оказывают давление на государственную власть, чтобы она вмешалась.
Что делают, чтобы остановить кризис
Испанское правительство пытается остановить кризис. Мероприятия включают планы по:
- удалению 65 000 объявлений Airbnb,
- повышению налогов для граждан стран, не входящих в ЕС, покупающих недвижимость, и введению ограничений на аренду.
- Еще одна далекоидущая мера предусматривает ликвидацию всех квартир Airbnb в городе до 2028 года и возвращение 10 000 домов для жилищного использования.
Напомним, в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.
Справка Finance.ua:
- Напомним, что снять жилье украинцам, уехавшим в Испанию во время войны, довольно сложно. Арендаторы требуют много пунктов, таких как: контракт на работу в Испании, банковский счет, залог на полгода вперед за квартиру
и т. д., прежде чем предоставить жилье арендаторам.
