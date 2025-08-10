Сколько стоит месяц жизни в Испании летом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит месяц жизни в Испании летом

Личные финансы
68
Сколько стоит месяц жизни в Испании летом
Сколько стоит месяц жизни в Испании летом
В Испании расходы на месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Так, например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.
Читайте также
Аренда
Если арендовать квартиру на 3−4 человека на юге страны («Коста Бланка»), то за сутки в сезон можно отдать от 80−100 евро.
Если это долгосрочная аренда, то, к примеру, в Торевьехе можно снять 2 комнатную квартиру за 800−900 евро в месяц на год.
Читайте также
Дополнительно нужно оплачивать Интернет — это еще около 30 евро.
Питание
На 3 человек на продукты примерно уходит 600−700 евро в месяц. Конечно, если питаться в кафе и ресторанах, то сумма выходит на порядок выше.
Дополнительные расходы:
  • мужская стрижка от 10 евро.
  • экскурсии от 10 евро на человека.
  • аренда автомобиля обойдется в сутки от 50 евро (в зависимости от марки авто). Также нужно учесть еще и страховые выплаты, они у разных компаний разные (от 180 евро).
Что касается шопинга в больших ТЦ, то цены там немного выше украинских, но в сезон распродаж можно скупиться экономно.
Так что базовый минимум в Испании на 3 человек от 2000 тыс. евро.
Место для вашей рекламы
Напомним, Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно в 950 евро (44,4 тыс. грн) в месяц в центре, в то время как на окраине можно найти аналогичные предложения за 700−800 евро (32,7−37,4 тыс. грн).
Еще одним фактором, способствующим низкой стоимости жизни в Испании, является недорогая еда. Страна имеет мощную сельскохозяйственную промышленность и производит множество местных продуктов, таких как сыр и вино, овощи и фрукты.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems