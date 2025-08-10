Сколько стоит месяц жизни в Испании летом — Finance.ua

Сколько стоит месяц жизни в Испании летом Сегодня 09:32 — Личные финансы

Сколько стоит месяц жизни в Испании летом

В Испании расходы на месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Так, например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

Аренда

Если арендовать квартиру на 3−4 человека на юге страны («Коста Бланка»), то за сутки в сезон можно отдать от 80−100 евро.

Если это долгосрочная аренда, то, к примеру, в Торевьехе можно снять 2 комнатную квартиру за 800−900 евро в месяц на год.

Дополнительно нужно оплачивать Интернет — это еще около 30 евро.

Питание

На 3 человек на продукты примерно уходит 600−700 евро в месяц. Конечно, если питаться в кафе и ресторанах, то сумма выходит на порядок выше.

Дополнительные расходы:

мужская стрижка от 10 евро.

экскурсии от 10 евро на человека.

аренда автомобиля обойдется в сутки от 50 евро (в зависимости от марки авто). Также нужно учесть еще и страховые выплаты, они у разных компаний разные (от 180 евро).

Что касается шопинга в больших ТЦ, то цены там немного выше украинских, но в сезон распродаж можно скупиться экономно.

Так что базовый минимум в Испании на 3 человек от 2000 тыс. евро.

Напомним, Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно в 950 евро (44,4 тыс. грн) в месяц в центре, в то время как на окраине можно найти аналогичные предложения за 700−800 евро (32,7−37,4 тыс. грн).

Еще одним фактором, способствующим низкой стоимости жизни в Испании, является недорогая еда. Страна имеет мощную сельскохозяйственную промышленность и производит множество местных продуктов, таких как сыр и вино, овощи и фрукты.

