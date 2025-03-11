Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года — Finance.ua
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Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года

Недвижимость
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Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года
Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года
С 3 апреля 2025 года для сдачи квартиры в туристическую аренду в Испании необходимо получить разрешение от соседей. Об этом пишут СМИ Испании.
Основные изменения в законе:
  • Теперь нужно получить согласие трех-пятых соседей для легальной аренды.
  • Если разрешение не получено, деятельность будет запрещена.
  • В случае нарушения любой житель может потребовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.
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Особенности новых норм:

Контроль туристической аренды: соседи могут не только разрешать, но и ограничивать или запрещать такую ​​деятельность.
Дополнительные расходы: при согласии на аренду можно установить дополнительный взнос на содержание дома, но не более 20%.
Что важно знать:
Новые правила касаются только новых объектов. Для квартир, которые уже используются под туристическую аренду до 3 апреля 2025 года, не требуется повторное согласование.
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Напомним, рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения.
Сочетание этих двух факторов ведет к тому, что цены на аренду не прекращают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной. К тому же, в таких городах, как Барселона, средний месячный доход составляет 1604 евро в месяц.
По данным Numbeo, однокомнатную квартиру там можно арендовать по цене от 700 до 950 евро. За трехкомнатную нужно заплатить около 1100 — 1500 евро. Цена здесь зависит от многих факторов: региона Испании, города или села, района и многих других аспектов.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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