Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года — Finance.ua

Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года Сегодня 17:00 — Недвижимость

Новые правила аренды квартир в Испании с апреля 2025 года

С 3 апреля 2025 года для сдачи квартиры в туристическую аренду в Испании необходимо получить разрешение от соседей. Об этом пишут СМИ Испании.

Основные изменения в законе:

Теперь нужно получить согласие трех-пятых соседей для легальной аренды.

Если разрешение не получено, деятельность будет запрещена.

В случае нарушения любой житель может потребовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.

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Особенности новых норм:

Контроль туристической аренды: соседи могут не только разрешать, но и ограничивать или запрещать такую ​​деятельность.

Дополнительные расходы: при согласии на аренду можно установить дополнительный взнос на содержание дома, но не более 20%.

Что важно знать:

Новые правила касаются только новых объектов. Для квартир, которые уже используются под туристическую аренду до 3 апреля 2025 года, не требуется повторное согласование.

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Напомним , рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения.

Сочетание этих двух факторов ведет к тому, что цены на аренду не прекращают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной. К тому же, в таких городах, как Барселона, средний месячный доход составляет 1604 евро в месяц.

По данным Numbeo, однокомнатную квартиру там можно арендовать по цене от 700 до 950 евро. За трехкомнатную нужно заплатить около 1100 — 1500 евро. Цена здесь зависит от многих факторов: региона Испании, города или села, района и многих других аспектов.

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