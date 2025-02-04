Жилищный кризис в Испании: может ли молодежь позволить себе собственное жилье — Finance.ua
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Жилищный кризис в Испании: может ли молодежь позволить себе собственное жилье

Недвижимость
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Жилищный кризис в Испании: может ли молодежь позволить себе собственное жилье
Жилищный кризис в Испании: может ли молодежь позволить себе собственное жилье
Молодежь в Испании сейчас не может позволить себе жилье. Так, только 14,8% испанцев в возрасте до 30 лет живут самостоятельно.
Из них 87% вынуждены делить жилье с соседями, а 43,4% тратят больше 40% своего дохода на аренду.
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Из-за высоких цен на жилье 41% молодых людей, проживающих отдельно, могут откладывать менее 100 евро в месяц, что фактически делает невозможным покупку собственной недвижимости.

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Кроме того, 43,1%тех, кто смогприобрести жилье, получили финансовую помощь от семьи для уплаты первого взноса.
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Ранее мы писали, что рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения.
Читайте также: Сколько стоит арендовать жилье в Европе
Следствием этого растущего несоответствия между спросом и предложением является то, что цены очень выросли. В настоящее время испанские арендаторы платят в среднем 1118 евро за аренду, что на 11,2% больше, чем в прошлом году.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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