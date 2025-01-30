Аренда в Испании: сколько в среднем платят арендаторы за жилье — Finance.ua
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Аренда в Испании: сколько в среднем платят арендаторы за жилье

Недвижимость
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Аренда в Испании: сколько в среднем платят арендаторы за жилье
Аренда в Испании: сколько в среднем платят арендаторы за жилье
Рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения. Об этом пишет larazon.es.
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Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что цены на аренду не перестают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной.
К тому, что в таких городах, как Барселона, средний месячный доход составляет 1604 евро в месяц, а количество заинтересованных сторон на недвижимость уже достигает 421, согласно данным, собранным за 2024 год Барометром аренды Safe Rental Foundation и University King.
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Согласно данным Общества оценки или специалисты по недвижимости, ситуация с арендой в Испании очень неоднородна. Рынки развиваются по-разному, хотя анализ показывает, что на основных рынках ситуация критическая.
В общей сложности в прошлом году в среднем 124 человека обращались по каждому жилью, которое появилось на рынке аренды в течение десяти дней, а по сравнению с 45 людьми в 2023 году.
В то же время, предложение доступных объектов недвижимости резко упало: всего за 96 512 человек один год.
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Прогнозы
Следствием этого растущего несоответствия между спросом и предложением является то, что цены очень выросли.
Теперь испанские арендаторы платят в среднем 1118 евро за аренду, что на 11,2% больше, чем в прошлом году.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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