В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы — Finance.ua

В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы Сегодня 18:10 — Валюта

В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы

С 9 января 2025 года испанские банки больше не могут взимать дополнительные комиссии за мгновенные переводы.

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Это требование нового европейского регламента, требующего одинаковых или более низких тарифов на мгновенные переводы по сравнению с обычными.

До этого комиссии за мгновенные переводы колебались от 0,95 до 12 евро.

Теперь они должны быть бесплатными или не дороже стандартных. Банки, как Santander и BBVA, уже отменили эти сборы.

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Цель отмены

Нововведение направлено на уменьшение расходов клиентов и повышение безопасности переводов. Банки обязаны внедрить системы проверки получателя и защиты от мошенничества без дополнительных затрат для пользователей.

Справка Finance.ua:

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