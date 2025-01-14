В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы — Finance.ua

В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы
С 9 января 2025 года испанские банки больше не могут взимать дополнительные комиссии за мгновенные переводы.
Это требование нового европейского регламента, требующего одинаковых или более низких тарифов на мгновенные переводы по сравнению с обычными.
До этого комиссии за мгновенные переводы колебались от 0,95 до 12 евро.
Теперь они должны быть бесплатными или не дороже стандартных. Банки, как Santander и BBVA, уже отменили эти сборы.
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Цель отмены
Нововведение направлено на уменьшение расходов клиентов и повышение безопасности переводов. Банки обязаны внедрить системы проверки получателя и защиты от мошенничества без дополнительных затрат для пользователей.
Справка Finance.ua:
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