В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы — Finance.ua
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В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы

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В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы
В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы
С 9 января 2025 года испанские банки больше не могут взимать дополнительные комиссии за мгновенные переводы.
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Это требование нового европейского регламента, требующего одинаковых или более низких тарифов на мгновенные переводы по сравнению с обычными.
До этого комиссии за мгновенные переводы колебались от 0,95 до 12 евро.
Теперь они должны быть бесплатными или не дороже стандартных. Банки, как Santander и BBVA, уже отменили эти сборы.
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Цель отмены

Нововведение направлено на уменьшение расходов клиентов и повышение безопасности переводов. Банки обязаны внедрить системы проверки получателя и защиты от мошенничества без дополнительных затрат для пользователей.
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Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить дом в Испании, пишет Majorca Daily Bulletin.
  • В Испании упраздняют «золотые визы» с апреля 2025 года. Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, заканчивает свое существование.️ Отменена возможность получения резидентства — подробности по ссылке.
  • Министр транспорта Оскар Пуэнте анонсировал создание единого билета в 2026 году, что позволит воспользоваться всеми видами общественного транспорта по всей стране.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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