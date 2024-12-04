Испания начала регистрировать туристов по новым правилам — Finance.ua

Испания начала регистрировать туристов по новым правилам Сегодня 20:25 — Мир

Испания начала регистрировать туристов по новым правилам

Испания начала регистрировать туристов по новым правилам. Согласно нововведениям, гостиницы, прокатные сервисы и другие компании обязаны собирать расширенный перечень персональных данных туристов старше 14 лет и ежедневно передавать их в Министерство внутренних дел.

Об этом пишут СМИ Испании.

Что собирают

К обязательной информации относятся паспортные данные, адреса проживания, номера телефонов, электронная почта, данные платежных карт и даже семейные связи.

Компании должны хранить эти данные в цифровом виде в течение трех лет. Нарушение требований карается штрафами от 100 до 30 000 евро.

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Ранее мы писали , что новые правила регистрации в отелях Испании обязывают туристов предоставлять до 18 пунктов личной информации, что вызвало недовольство не только среди туристов, но и среди гостиниц и туристических компаний. Из-за волны критики введение этого закона было отложено.

Также мы писали, что Испания усиливает борьбу с окупасами. Принят закон об их выселении в скором времени.

Конгресс Испании поддержал новый законопроект, который упрощает процедуру выселения незаконных жильцов, известных как окупасы.

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