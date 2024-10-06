Испания планирует ввести новые правила регистрации туристов — Finance.ua
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Испания планирует ввести новые правила регистрации туристов

Мир
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Испания планирует ввести новые правила регистрации туристов
Испания планирует ввести новые правила регистрации туристов
Новые правила регистрации в отелях Испании обязывают туристов предоставлять до 18 пунктов личной информации, что вызвало недовольство не только среди туристов, но и среди гостиниц и туристических компаний. Из-за волны критики введение этого закона было отложено.
Об этом пишет SUR in English.
«Новые требования о предоставлении дополнительной информации о посетителях в местах размещения туристов, которые должны вступить в силу на следующей неделе, отложены до 2 декабря», — пишут журналисты.

Какие правила планируют внедрить

Новые правила, вступившие в силу 1 октября, вызывают споры, поскольку они вносят изменения в Real Decreto 933/2021.
Правила обязывают отели и другие заведения размещения посылать информацию о гостях в органы власти.
Но впоследствии Министерство внутренних дел объявило, что дата начала была перенесена на два месяца «по техническим причинам, чтобы дать отрасли больше времени для налаживания системы обмена данными в регионах, имеющих собственные региональные подразделения полиции», — сообщили в министерстве.
Согласно новому закону каждого туриста попросят указать до 18 пунктов личной информации.
Какие данные нужно будет указывать:
  • Полное имя и фамилия;
  • Номер паспорта и гражданство;
  • Дата рождения;
  • Полный домашний адрес;
  • Номер телефона и адрес электронной почты;
  • Платежная информация, включая реквизиты карты и номера банковских счетов;
  • ​ Имена попутчиков и отношения с ними;
  • Дата и время прибытия в страну и отъезд из страны.
Впрочем, отельеров новшество не устраивает, и дело не во времени введения. Так, испанская конфедерация гостиниц и туристического размещения Cehat повторила свой отказ от новых правил.
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По данным организации, представляющей около 16 000 предприятий по всей стране, проблема заключается не в отсутствии времени для технологической адаптации новых правил, а в самом содержании закона, который она считает «несовместимым с реальностью туризма».
Отели считают, что эти правила уже создали огромное напряжение во всех секторах туризма, от гостиниц до турагентов и туристических платформ.
Руководители отрасли также выразили обеспокоенность тем, что это может нарушать директивы ЕС по защите данных.
По материалам:
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