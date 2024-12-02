Испания вводит оплачиваемые «климатические отпуска» для работников: что это такое — Finance.ua
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Испания вводит оплачиваемые «климатические отпуска» для работников: что это такое

Мир
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Испания вводит оплачиваемые «климатические отпуска» для работников: что это такое
Испания вводит оплачиваемые «климатические отпуска» для работников: что это такое
Правительство Испании одобрило нововведение, позволяющее работникам брать оплачиваемый «климатический отпуск» в случаях стихийных бедствий, когда из-за них невозможно добраться до работы.
Об этом пишут СМИ Испании.
Министр труда Йоланда Диас объяснила, что это решение призвано защитить работников во время чрезвычайных погодных ситуаций. Сотрудники также смогут воспользоваться сокращенным рабочим днем ​​после четырех дней отпуска.
Новый механизм введен после катастрофических наводнений в октябре, которые в Валенсии унесли жизни более 200 человек.
Наводнения стали одним из худших природных бедствий в Европе за последние десятилетия, вызванных изменением климата и потеплением Средиземного моря.

Справка Finance.ua:

  • Отметим, что на прошлой неделе прошли демонстрации в Валенсии, из-за последствий урагана Дана. Люди выражали свое недовольство действиями власти по преодолению последствий урагана. Участники потребовали оперативной помощи и прозрачности распределения ресурсов.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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