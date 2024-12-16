Сколько стоит аренда жилья в Испании — Finance.ua

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Сколько стоит аренда жилья в Испании

Недвижимость
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Сколько стоит аренда жилья в Испании
Сколько стоит аренда жилья в Испании
В пятерку популярнейших среди украинцев стран Европы входит Испания. Сюда выехали более 200 тысяч украинцев.

Что привлекает

Мигранты выбирают эту страну за выгодную экономику и высокие зарплаты. При выборе имеют значение благоприятные климатические условия, живописная местность и дружелюбные жители. К тому же, Испания продолжает принимать украинских беженцев и предоставлять им статус временной защиты до марта 2025 года.

Стоимость жилья в Испании

По данным Numbeo, однокомнатную квартиру там можно арендовать по цене от 700 до 950 евро. За трехкомнатную нужно заплатить около 1 100 — 1 500 евро. Цена здесь зависит от многих факторов: региона Испании, города или села, района и других многих аспектов.
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Больше всего украинцев в Испании в таких городах, как Мадрид, Барселона, Валенсия.
К примеру, в Мадриде аренда однокомнатной квартиры обойдется около 950 евро в месяц в центре, в окрестностях можно найти аналогичные предложения за 700−800 евро. В Барселоне за однокомнатную квартиру придется заплатить 850−900 евро в месяц.
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Аренда в городах поменьше — несколько дешевле. К примеру, в Севилье она составляет 400−600 евро в месяц. Кстати, города Севилья и Мурсия выбирают из-за возможностей для работы в сельскохозяйственном секторе, а вот город Малага — за теплый климат и курортную атмосферу.
Посуточная аренда в Испании ощутима для кошелька рядового украинца.
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За ночь в отеле Мадрида нужно быть готовым заплатить в среднем 150−250 евро. В хостеле можно остановиться в среднем за 100 евро.
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Сколько стоит арендовать жилье в Европе

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Напомним, ранее мы писали о контроле аренды в Испании.
Основные изменения:
  • Рост арендной платы ограничивается до 3% в 2024 году.
  • Автоматическая пролонгация договоров на 3 года для защиты арендаторов.
  • Налоговые льготы для владельцев, снижающих цены или инвестирующих в улучшение жилья.
В то же время, остается проблема баланса между защитой арендаторов и стимулированием владельцев.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2024 года уровень минимальной зарплаты в Испании составляет 37,8 евро (1 650,4 грн) в день или 1 134 евро (49 511,9 грн) в месяц. При этом работники, работающие почасово, должны получать минимум 8,87 евро (387,3 грн) за каждый отработанный час.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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