В Испании пенсионеры редко остаются работать: почему так — Finance.ua

В Испании пенсионеры редко остаются работать: почему так Сегодня 18:00 — Личные финансы

В Испании пенсионеры редко остаются работать: почему так

По данным Евростата (2023 год), в ЕС около 13% пенсионеров продолжают работать. Однако в Испании этот показатель почти самый низкий — всего 4,9%.

Причины

Среди причин, побуждающих европейских пенсионеров оставаться на рабочих местах, преобладают удовлетворение от деятельности, стремление поддерживать активный образ жизни или финансовая необходимость.

В Испании же многие, достигнув пенсионного возраста, скорее выбирают полный отдых, традиционно считая пенсию временем для семьи, личных увлечений и спокойного досуга, а не для продолжения трудовой деятельности.

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Справка Finance.ua:

Чтобы получить право на пенсию, в большинстве стран нужно быть официально трудоустроенным и оплачивать внесение в государственную пенсионную систему. В Украине это может быть проблемой для тех, кто работает неофициально или в «теневом» секторе, поэтому важно обеспечить официальное трудоустройство в стране пребывания, чтобы не упустить возможность получения пенсии в будущем.

Многие страны Европы имеют двусторонние соглашения с Украиной, которые позволяют учитывать стаж, приобретенный в Украине, для расчета пенсии в стране пребывания. Проверьте условия таких соглашений, чтобы совмещать стаж из нескольких стран. Это может значительно повысить ваши шансы получить полную пенсию за рубежом.

Учитывая высокий уровень старения населения в Европе, планируйте свои финансы так, чтобы вы могли обеспечить стабильное финансовое будущее. Это включает не только накопление на пенсию через государственную или частную пенсионную систему, но и дополнительные инвестиции в финансовые продукты, которые помогут обеспечить достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

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