В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют — Finance.ua

В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют Сегодня 19:17 — Личные финансы

В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют

В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев. На Пальма-де-Майорка открыто почетное консульство Украины. Это не просто точка опоры для наших граждан, а институт, который будет развивать украинско-испанское партнерство в разных сферах.

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Почетным консулом Украины был назначен Владимир Носов.

Для граждан

запросы граждан, консультировать и помогать решать ваши вопросы при содействии Посольства Украины в Испании. Консульство будет принимать запросы граждан, консультировать и помогать решать ваши вопросы при содействии Посольства Украины в Испании.

Для бизнеса

Консульство будет помогать украинским предпринимателям выйти на испанский рынок, находить партнеров и масштабироваться. Если у вас есть бизнес и стремитесь к росту — здесь подскажут, с чего начать.

Для культуры и гуманитарной помощи

Консульство будет работать над культурными инициативами и будет поддерживать гуманитарные проекты, в том числе помогать детям и молодежи.

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