В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют

Личные финансы
25
В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют
В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев: какие услуги предоставляют
В Испании появился еще один центр поддержки для украинцев. На Пальма-де-Майорка открыто почетное консульство Украины. Это не просто точка опоры для наших граждан, а институт, который будет развивать украинско-испанское партнерство в разных сферах.
Читайте также
Почетным консулом Украины был назначен Владимир Носов.

Для граждан

Консульство будет принимать запросы граждан, консультировать и помогать решать ваши вопросы при содействии Посольства Украины в Испании.
Читайте также

Для бизнеса

Консульство будет помогать украинским предпринимателям выйти на испанский рынок, находить партнеров и масштабироваться. Если у вас есть бизнес и стремитесь к росту — здесь подскажут, с чего начать.

Для культуры и гуманитарной помощи

Консульство будет работать над культурными инициативами и будет поддерживать гуманитарные проекты, в том числе помогать детям и молодежи.

Собираетесь в вожделенное путешествие? Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов 🚙

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.