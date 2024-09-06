Рекорд за рекордом: Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году — Finance.ua

Рекорд за рекордом: Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году Сегодня 20:20 — Мир

Рекорд за рекордом: Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году

В этом году Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году, за чек средних расходов 1432 евро. Об этом пишут СМИ Испании.

Количество прибывших в Испанию международных туристов достигло наивысшего показателя за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 53,4 миллиона, что является ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Более того, расходы этих туристов увеличились почти на 20% к июлю, достигнув 71,1 млрд евро.

Такой рекордный уровень туристических прибытий сопровождается также очень высоким уровнем трат. Общие расходы иностранных туристов, посетивших Испанию в первый летний месяц, зафиксированные INE, достигли 15 535 миллионов евро, что на 11,9% больше, чем за месяц 2023 года.

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Средние расходы на одного туриста составили 1432 € с годовым ростом на 4,3%. В свою очередь, среднедневные расходы выросли на 2,1% до 195 €.

Справка Finance.ua:

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Напомним, статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения работник может получить ежегодный основной отпуск по решению работодателя 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Вместе с тем во время действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска, если тот привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. Но это не распространяется на определенные отпуска, а именно:

в связи с беременностью и родами;

отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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