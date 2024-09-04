Где в Испании наиболее распространены «окупасы»: кто это такие — Finance.ua

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Где в Испании наиболее распространены «окупасы»: кто это такие

Недвижимость
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Где в Испании наиболее распространены «окупасы»: кто это такие
Где в Испании наиболее распространены «окупасы»: кто это такие
В Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
Об этом пишут СМИ Испании.
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Кто такие окупасы

Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей.
Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.
По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья.
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Где больше всего

После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).
В некоторых провинциях, таких как Сория и Паленсия, эта проблема почти не встречается.
Несмотря на большое количество инцидентов, в Барселоне было успешно решено 3772 случая, что свидетельствует об эффективной работе местных властей. Каждый день в Испании незаконно занимаются около 40 домов.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, что снять жилье украинцам, уехавшим в Испанию во время войны, довольно трудно, в том числе и из-за большого количества случаев с «окупасами». Арендаторы требуют много пунктов, таких как: контракт на работу в Испании, банковский счет, залог на полгода вперед за квартиру и т. д., прежде чем предоставить жилье арендаторам.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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