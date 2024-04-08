Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости — Finance.ua

Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости Сегодня 19:30 — Мир

Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости

Испания планирует закрыть так называемую программу «золотых виз» для иностранных покупателей недвижимости, чтобы увеличить количество доступного жилья для местных жителей.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот шаг поможет гарантировать, что «жилье — это право, а не просто спекулятивный бизнес», заявил премьер-министр Педро Санчес в понедельник, 8 апреля.

Правительство изучит вопрос о прекращении программы на заседании 9 апреля. По словам премьера, 94% «золотых виз», которые сейчас выдаются Испанией, приходятся на владельцев недвижимости.

Испания ввела программу «золотых виз» с 2013 года. Сейчас в этой стране можно получить вид на жительство, инвестировав более €500 000 в покупку недвижимости.

Представители ЕС долгое время давили на правительства, чтобы они свернули эти программы. Брюссель считает эти программы антидемократическими и такими, которые могут служить средством для поступления грязных денег в ЕС.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Еврокомиссия призвала страны ЕС свернуть программы «золотых паспортов» за инвестиции. Также Брюссель призвал не выдавать «золотых виз» гражданам россии и беларуси.

За последние два года значительно сократили выдачу «золотых виз» Португалия, Ирландия и не входящая в ЕС Великобритания.

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