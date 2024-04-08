Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости

Мир
57
Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости
Испания закроет программу «золотых виз» для покупателей недвижимости
Испания планирует закрыть так называемую программу «золотых виз» для иностранных покупателей недвижимости, чтобы увеличить количество доступного жилья для местных жителей.
Об этом пишет Bloomberg.
Этот шаг поможет гарантировать, что «жилье — это право, а не просто спекулятивный бизнес», заявил премьер-министр Педро Санчес в понедельник, 8 апреля.
Читайте также
Правительство изучит вопрос о прекращении программы на заседании 9 апреля. По словам премьера, 94% «золотых виз», которые сейчас выдаются Испанией, приходятся на владельцев недвижимости.
Испания ввела программу «золотых виз» с 2013 года. Сейчас в этой стране можно получить вид на жительство, инвестировав более €500 000 в покупку недвижимости.
Представители ЕС долгое время давили на правительства, чтобы они свернули эти программы. Брюссель считает эти программы антидемократическими и такими, которые могут служить средством для поступления грязных денег в ЕС.
Читайте также
После полномасштабного вторжения россии в Украину Еврокомиссия призвала страны ЕС свернуть программы «золотых паспортов» за инвестиции. Также Брюссель призвал не выдавать «золотых виз» гражданам россии и беларуси.
За последние два года значительно сократили выдачу «золотых виз» Португалия, Ирландия и не входящая в ЕС Великобритания.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.