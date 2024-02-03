Греция хочет больше инвестиций в свою недвижимость за «золотую визу» — Finance.ua

Греция хочет больше инвестиций в свою недвижимость за «золотую визу» Сегодня 22:37 — Мир

Греция хочет больше инвестиций в свою недвижимость за «золотую визу»

Правительство Греции намерено повысить порог в 250 000 евро для инвестиций в недвижимость с целью получения 5-летнего вида на жительство, известного как «золотая виза».

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, правительство рассматривает разные сценарии, но, похоже, остановилось на увеличении минимальной суммы в 250 000 евро до более высокого уровня.

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Целью такого шага является снижение спроса на «золотые визы», а также попытка сдержать рост цен на недвижимость.

Как заявил министр национальной экономики и финансов Костис Хатзидакис на прошлой неделе на конференции, посвященной программе «золотая виза», будут применены меры по ее ограничению: «лимиты будут увеличены для осуществления более значительных инвестиций, но будет сделано исключение для объектов недвижимости, которые котируются на бирже, для которых будет применяться более низкий минимальный порог, чтобы направить средства в тот класс недвижимости, который в них особенно нуждается».

По мнению иностранных аналитиков сектора инвестиционной иммиграции, таких как Astons, в Великобритании греческая программа остается одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку у нее самый низкий порог для иностранных инвесторов — то есть 250 000 евро.

Хотя объекты недвижимости, расположенные в самых привлекательных частях Аттики, теперь исключены из этого уровня, например в центре Афин и северном и южном пригороде (где порог увеличился вдвое), все еще остаются значительные территории, которыми заинтересованы иностранные инвесторы.

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По данным Министерства иммиграционной политики, с января по ноябрь 2023 года количество разрешений, предоставленных инвесторам из Великобритании, выросло на 77,8% до 370 (с 208), а израильтянам — на 77,6% до 183 (со 103).

В последние годы Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления вида на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.

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А после начала полномасштабного нападения россии на Украину Еврокомиссия снова объявила противоречивую практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность отмены гражданства в обмен на инвестиции — особенно если люди находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну россии.

Португалия, Ирландия, Греция и Мальта отменили или ужесточили порядок предоставления вида на жительство иностранным миллионерам, которые инвестируют в недвижимость.

Економічна Правда По материалам:

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