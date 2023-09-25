Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев — Finance.ua

Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев Сегодня 11:45 — Личные финансы

Правительство Греции сообщило о продлении действия статуса временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает министерство миграции и убежища Греции.

Решением министра миграции и убежища Греции г-на Димитриоса Кайридеса продлен срок действия временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2024 года.

Действие вида на жительство по временной защите продлевается автоматически. Равно как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые.

Отмечается, что тем, кто уже получил разрешения на временное проживание, не нужно будет их обновлять, а также они будут иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.

«Мной как Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека приветствуется решение, касающееся продления временной защиты гражданам Украины, что подтверждает поддержку украинского народа со стороны правительства Греции», — прокомментировал продление срока действия временной защиты омбудсман Дмитрий Лубинец.

19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для бежавших от агрессии россии против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

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