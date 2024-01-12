Греция вводит климатический налог для туристов — Finance.ua

Греция вводит климатический налог для туристов Сегодня 17:43 — Мир

Греция вводит климатический налог для туристов

В этом году Греция вводит климатический налог для туристов. Средства хотят направить на улучшение инфраструктуры. Также надеются перекрыть значительный ущерб, причиненный пожарами и наводнениями, которые произошли в 2023 году.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Schengen Visa Info.

Страна пытается восстановиться после стихийных бедствий, накрывших Грецию в прошлом году. Для этого ввели новый «сбор на климатическую устойчивость» — форму налога на жилье. С его помощью правительство стремится получить средства для реконструкции и повышения устойчивости к изменению климата.

Сумма климатического сбора

Новый налог будет взиматься только в высокий сезон — с марта по октябрь. В другие месяцы будет действовать предварительный гостиничный сбор. Туристы будут вынуждены доплачивать в отелях и на виллах.

Сумма доплаты будет зависеть от официального рейтинга квартиры. То есть те, кто проживает в апартаментах и ​​двухзвездочных гостиницах, будут платить 1,5 евро, а гости трехзвездочных отелей — по 3 евро за ночь. Проживание в улучшенных заведениях будет стоить дороже — для четырехзвездочных — по 7 евро за ночь, а налог для роскошных пятизвездочных отелей будет составлять 10 евро.

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Климатический налог не будет включен в цены, предоставленные операторами или турагентами. Путешественники должны будут оплачивать его непосредственно в отелях в местной валюте.

Как новый налог может изменить туризм в Греции

Греческие отельеры несколько обеспокоены возможным негативным влиянием такого повышения налогов. Они опасаются, что такое решение может подтолкнуть туристов не выбирать Грецию для отдыха. Введение нового налога может повлиять на уровень туризма и доходы, считают они.

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Греческое правительство ожидает, что новый сбор принесет дополнительный доход в 300 миллионов евро в 2024 году. Новый климатический налог также применим к краткосрочному жилью, забронированному через онлайн-платформы.

Напомним, летом в Греции произошла серия разрушительных пожаров. В некоторых случаях спасатели эвакуировали целые села вместе с тысячами туристов. Несмотря на эти вызовы, туристический сектор Греции преуспевает. Греческая конфедерация туризма сообщила, что посетителей стало на 12% больше по сравнению с уровнем до пандемии.

Телеканал 24 По материалам:

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