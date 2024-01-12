Новая услуга Wizz Air позволяет получить пассажирам до 600 евро — Finance.ua
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Новая услуга Wizz Air позволяет получить пассажирам до 600 евро

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Новая услуга Wizz Air позволяет получить пассажирам до 600 евро
Новая услуга Wizz Air позволяет получить пассажирам до 600 евро
Новая услуга Wizz Air по страховке багажа позволяет получить пассажирам до 600 евро, если их багаж задержится на более чем 96 часов.
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Данный сервис лоукостер запустил совместно с компанией Blue Ribbon Bags, которая будет отслеживать пропавший багаж и выплачивать компенсацию.
Страховка стоит 2,5 евро на каждый перелет и распространяется на весь багаж пассажира.
В случае, если путешественник не получит в течение 96 часов после прилета свой багаж, он может рассчитывать на компенсацию из расчета 300 евро на одну сумку. Максимальный размер страховой выплаты составляет 600 евро, т. е. выплачивается только за два чемодана.
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Чтобы зафиксировать потерю чемодана, в зале прилета нужно подать заявку в офис Lost & Found и в течение 24 часов отправить подтверждение о несвоевременном прибытии багажа в Blue Ribbon Bags.
Оператор услуги самостоятельно будет проверять статус поиска вещей, а по истечению 96 часов выплатит компенсацию, даже если пассажир в итоге получит свой багаж. При этом пассажиру не нужно предоставлять чеки и другое подтверждение ценности багажа для получения страховых выплат.
В Европе по умолчанию авиакомпании несут ответственность за задержку, повреждение и потерю багажа по Монреальской конвенции. Документ ограничивает ответственность авиаперевозчика размером 1288 специальных прав заимствования (примерно 1570 евро).
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Однако в реальности при задержке багажа пассажиры обычно могут рассчитывать только на компенсацию покупки гигиенических наборов и базовых вещей. Безвозвратно потерянным багаж считается, если с момента прилета прошел 21 день, а чемодан так и не найден. При этом пассажиру необходимо будет доказать стоимость потерянных вещей чеками и другими документами, чтобы получить адекватную компенсацию.

Медичне страхування 😷

По материалам:
Avianews.com
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