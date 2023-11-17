Wizz Air возобновит рейсы в Молдову — Finance.ua

Wizz Air возобновит рейсы в Молдову Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Wizz Air возобновит рейсы в Молдову

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует с декабря возобновить регулярные рейсы в Молдову, которые прекратил в марте из-за ситуации с безопасностью, связанной с обстрелами россией Украины.

Как сообщает TV8 , молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что с декабря Wizz Air будет выполнять рейсы сообщением Кишинев-Рим, Кишинев-Милан и Кишинев-Лондон.

Читайте также Самые дешевые билеты Wizz Air стало искать проще

Отмечается, что с 14 марта авиакомпания отменила все рейсы в/из Кишинева. Решение было принято «в результате недавних событий в Молдове и высокого, но не непосредственного риска в воздушном пространстве страны».

Кроме того, в аэропорту Кишинева недавно начали работать новые авиакомпании с новыми рейсами в Тель-Авив, Афины и Баку. Также компании, уже действующие на молдавском авиарынке, завершили свои рейсы.

Справка Finance.ua:

в октябре 2022 года Wizz Air заявил о том, что закрывает базу в Молдове из-за российских ракет, которыми обстреливают Украину;

сообщалось, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.