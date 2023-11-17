Wizz Air возобновит рейсы в Молдову — Finance.ua

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Wizz Air возобновит рейсы в Молдову

Фондовый рынок
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Wizz Air возобновит рейсы в Молдову
Wizz Air возобновит рейсы в Молдову
Венгерский лоукостер Wizz Air планирует с декабря возобновить регулярные рейсы в Молдову, которые прекратил в марте из-за ситуации с безопасностью, связанной с обстрелами россией Украины.
Как сообщает TV8, молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что с декабря Wizz Air будет выполнять рейсы сообщением Кишинев-Рим, Кишинев-Милан и Кишинев-Лондон.
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Отмечается, что с 14 марта авиакомпания отменила все рейсы в/из Кишинева. Решение было принято «в результате недавних событий в Молдове и высокого, но не непосредственного риска в воздушном пространстве страны».
Кроме того, в аэропорту Кишинева недавно начали работать новые авиакомпании с новыми рейсами в Тель-Авив, Афины и Баку. Также компании, уже действующие на молдавском авиарынке, завершили свои рейсы.

Справка Finance.ua:

  • в октябре 2022 года Wizz Air заявил о том, что закрывает базу в Молдове из-за российских ракет, которыми обстреливают Украину;
  • сообщалось, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

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По материалам:
УНІАН
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