Самые дешевые билеты Wizz Air стало искать проще — Finance.ua
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Самые дешевые билеты Wizz Air стало искать проще

Личные финансы
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Самые дешевые билеты Wizz Air стало искать проще
Самые дешевые билеты Wizz Air стало искать проще
Пассажиры Wizz Air теперь могут тратить меньше времени на поиск самых дешевых билетов благодаря новой функции на сайте лоукостера.
Об этом пишет Avianews.
Теперь при выборе опции «Поиск тарифов» (Fare Finder) пассажир видит не просто календарь цен на месяц, а также самый низкий доступный тариф на выбранном маршруте.
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Пассажир может выбрать конкретное направление для поиска дешевых авиабилетов, например, Краков-Рим, или попросить систему показать маршруты с самыми низкими ценами из выбранного города.
Для этого в форме бронирования необходимо выбрать аэропорт вылета, а в пункте прилета указать «куда угодно» (anywhere). После нажатия кнопки поиск система бронирования покажет маршруты из выбранного аэропорта в порядке от самых дешевых до самых дорогих.
Самые дешевые билеты Wizz Air стало искать проще
Услуга идеально подходит пассажирам, которые хотят слетать куда-нибудь на выходные или в отпуск и при этом хотят сэкономить за счет покупки самых дешевых билетов.
Подобный функционал на своем сайте уже несколько лет использует лоукостер Ryanair, конкурирующий с Wizz Air. Он также называет эту услугу «Поиск тарифов» (Fare Finder).

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По материалам:
Avianews.com
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