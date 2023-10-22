Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы — Finance.ua

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Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы

Мир
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Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы
Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы
Ирландия возглавила рейтинг самых дружелюбных стран Европы по версии путешественников.
Как свидетельствуют результаты недавнего исследования Readers' Choice Awards, проведенного изданием о путешествиях Condé Nast Traveller, именно Ирландия набрала самый высокий балл 94,5 из 100, став самой гостеприимной страной мира.
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При составлении рейтинга учитывалось, насколько местные жители в той или иной европейской стране открыто настроены по отношению к иностранным гостям, насколько готовы прийти на помощь и облегчить пребывание иностранцев в стране, а также насколько они рады пообщаться с приезжими.
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Топ-10 самых дружелюбных стран Европы

1. Ирландия.
2. Словения.
3. Румыния.
4. Шотландия.
5. Исландия.
6. Норвегия.
7. Португалия.
8. Дания.
9. Мальта.
10. Хорватия.
Напомним, в Европейском Союзе сделали предпоследний шаг по внедрению цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне.

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По материалам:
УНІАН
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