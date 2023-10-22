Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы — Finance.ua

Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы Сегодня 17:00 — Мир

Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы

Ирландия возглавила рейтинг самых дружелюбных стран Европы по версии путешественников.

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования Readers' Choice Awards , проведенного изданием о путешествиях Condé Nast Traveller, именно Ирландия набрала самый высокий балл 94,5 из 100, став самой гостеприимной страной мира.

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При составлении рейтинга учитывалось, насколько местные жители в той или иной европейской стране открыто настроены по отношению к иностранным гостям, насколько готовы прийти на помощь и облегчить пребывание иностранцев в стране, а также насколько они рады пообщаться с приезжими.

Топ-10 самых дружелюбных стран Европы

1. Ирландия.

2. Словения.

3. Румыния.

4. Шотландия.

5. Исландия.

6. Норвегия.

7. Португалия.

8. Дания.

9. Мальта.

10. Хорватия.

Напомним, в Европейском Союзе сделали предпоследний шаг по внедрению цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне.

УНІАН По материалам:

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