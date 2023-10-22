Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы — Finance.ua

Туристы назвали наиболее гостеприимные страны Европы
Ирландия возглавила рейтинг самых дружелюбных стран Европы по версии путешественников.
Как свидетельствуют результаты недавнего исследования Readers' Choice Awards, проведенного изданием о путешествиях Condé Nast Traveller, именно Ирландия набрала самый высокий балл 94,5 из 100, став самой гостеприимной страной мира.
При составлении рейтинга учитывалось, насколько местные жители в той или иной европейской стране открыто настроены по отношению к иностранным гостям, насколько готовы прийти на помощь и облегчить пребывание иностранцев в стране, а также насколько они рады пообщаться с приезжими.
Топ-10 самых дружелюбных стран Европы
1. Ирландия.
2. Словения.
3. Румыния.
4. Шотландия.
5. Исландия.
6. Норвегия.
7. Португалия.
8. Дания.
9. Мальта.
10. Хорватия.
Напомним, в Европейском Союзе сделали предпоследний шаг по внедрению цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
Поделиться новостью