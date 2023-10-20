В Євросоюзі готові запровадити цифровізацію візових процедур у Шенгенській зоні — Finance.ua

В Євросоюзі готові запровадити цифровізацію візових процедур у Шенгенській зоні Сьогодні 11:45 — Світ

В Євросоюзі готові запровадити цифровізацію візових процедур у Шенгенській зоні

В Європейському Союзі зробили передостанній крок для запровадження цифровізації візових процедур у Шенгенській зоні.

Як повідомляє брюссельське видання Euractiv , Європейський парламент формально схвалив домовленості головних інституцій ЄС про цифровізацію віз у Шенгенській зоні.

Це є передостаннім кроком до набуття чинності відповідного законодавчого акту. Наступним кроком має стати затвердження з боку міністрів країн-членів ЄС на засіданні Ради ЄС, яке має відбутися 12 листопада.

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Передбачається, що нові правила ЄС цифровізують заявку на отримання віз для відвідування Шенгенської зони від громадян третіх країн, а також громадян країн-членів ЄС, які не входять до Шенгенської зони.

Законотворці Євросоюзу переконані, що такий крок зробить швидшим та дешевшим процес подачі заявки на візу, а також безпечнішим, бо заяви будуть криптографічно підписані і їх буде складніше підробити.

«Європа наразі відстає від наших друзів у питанні цифрових візових процедур. Завдяки цій реформі ми надолужимо втрачене і увесь процес стане дешевшим та легшим для заявників», — сказав доповідач і депутат Європарламенту Матяж Немец від політичної групи «Прогресивний альянс соціалістів і демократів».

Планується, що подача цифрових віз буде відбуватися через єдину онлайн-платформу.

В інституціях Євросоюзу угоди щодо цієї регуляції вдалося досягти у червні.

Під час переговорів Європарламенту вдалося відстояти позицію, що у випадку, коли заявники матимуть перешкоди у доступі до інтернету, паперові заявки теж будуть можливими.

У фінальному тексті також є положення про обслуговування людей з мовними бар'єрами або обмеженими можливостями для того, аби зробити процес подачі заявки доступним для кожного.

Такі країни-члени ЄС як Болгарія і Румунія, які не є членами Шенгенської зони, також будуть у виграші від нового законодавства, бо румунські і болгарські візи теж будуть оцифровані і цим країнам не треба буде робити заявку для отримання Шенгенських віз.

Якщо цей законодавчий акт буде затверджений міністрами на засіданні Раи ЄС у листопаді, його опублікують в офіційному журналі ЄС і він набуде чинності після двадцятого дня публікації. Цей законодавчий акт стане обов’язковим після семи років з часу його затвердження.

Джерела у Європарламенті повідомили, що обов’язкового характеру цей законодавчий акт має набути приблизно у 2031 або 2032 році. На добровільній основі він діятиме з 2025 року.

УНІАН За матеріалами:

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