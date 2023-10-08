Деякі країни Шенгенської групи відновили перевірки на кордоні — Finance.ua

Деякі країни Шенгенської групи відновили перевірки на кордоні Сьогодні 22:31 — Світ

Деякі країни Шенгенської групи відновили перевірки на кордоні

Деякі країни Шенгенської групи поновили перевірки на внутрішніх європейських кордонах. Як причина вказується міграційна криза, з якою знову зіткнувся ЄС.

Про це пише euronews

Доцент кафедри політології Мессінського університету Еудженіо Кусумано заявив, що відновлення прикордонного контролю використовується як сигнал для громадськості, адже уряд жорстко ставиться до міграції.

Відновлення перевірок також пов’язано із прибуттям великої кількості мігрантів до країн Південної Європи.

«Завдяки відсутності перевірки на кордоні біженці вільно пересуваються континентом, і в деяких країнах ЄС останніми місяцями спостерігається різке зростання кількості запитів про надання притулку. Зокрема, у Німеччині», — йдеться у повідомленні.

Водночас Берлін пояснює поновлення перевірок на кордонах із Польщею та Чехією боротьбою з торговцями людьми. Підсилює спостереження за перетином свого кордону з Хорватією, що недавно приєдналася до Шенгенської зони, і Словенія.

Нагадаємо, Шенгенська угода була підписана п’ятьма країнами — Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом у червні 1985 року.

Пізніше до нього приєдналися майже всі країни Євросоюзу, що розширювався, а також Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн.

Ірландія через окрему угоду з Великою Британією до Шенгену увійти не змогла.

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