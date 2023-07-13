Болгарія й Румунія мають долучитися до «Шенгену» цьогоріч — Європарламент Сьогодні 10:45 — Світ

Болгарія й Румунія мають долучитися до «Шенгену» цьогоріч — Європарламент

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, що закликає Європейську раду схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони вільного пересування до кінця 2023 року.

Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту.

За відповідний документ проголосували 526 євродепутати, 57 — проти і ще 42 утрималися.

В Європарламенті вважають, що Болгарія та Румунія вже виконали необхідні вимоги для вступу до Шенгенської зони.

У резолюції зазначається, що перебування цих двох країн поза «Шенгеном» завдає економічної шкоди єдиному ринку Євросоюзу через перешкоджання вільному руху товарів.

Крім того, вказується на «непоправну шкоду» довкіллю, що суперечить цілям ЄС у питаннях дотримання кліматичної рівноваги. Євродепутати зауважили, що тисячі транспортних засобів щодня очікують на перетин кордонів Болгарії та Румунії від кількох годин до кількох днів. Через це щороку викидається близько 46 тисяч тонн CO2, що ставить під загрозу здоров’я водіїв, митників і людей, які живуть поблизу прикордонних переходів.

Схвалена резолюція також закликає Єврокомісію оцінити збитки від втрачених можливостей і шкоду довкіллю, яких Румунія й Болгарія зазнали з червня 2011 року через «необґрунтовану відмову» у членстві в Шенгенській зоні, та заохочує розглянути варіанти фінансової компенсації.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС 8 грудня минулого року не ухвалили рішення про розширення Шенгенської зони на Болгарію та Румунію, але погодилися на приєднання Хорватії.

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Укрінформ За матеріалами:

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