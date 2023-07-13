Болгарія й Румунія мають долучитися до «Шенгену» цьогоріч — Європарламент — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія й Румунія мають долучитися до «Шенгену» цьогоріч — Європарламент

Світ
34
Болгарія й Румунія мають долучитися до «Шенгену» цьогоріч — Європарламент
Болгарія й Румунія мають долучитися до «Шенгену» цьогоріч — Європарламент
Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, що закликає Європейську раду схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони вільного пересування до кінця 2023 року.
Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту.
За відповідний документ проголосували 526 євродепутати, 57 — проти і ще 42 утрималися.
В Європарламенті вважають, що Болгарія та Румунія вже виконали необхідні вимоги для вступу до Шенгенської зони.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
У резолюції зазначається, що перебування цих двох країн поза «Шенгеном» завдає економічної шкоди єдиному ринку Євросоюзу через перешкоджання вільному руху товарів.
Крім того, вказується на «непоправну шкоду» довкіллю, що суперечить цілям ЄС у питаннях дотримання кліматичної рівноваги. Євродепутати зауважили, що тисячі транспортних засобів щодня очікують на перетин кордонів Болгарії та Румунії від кількох годин до кількох днів. Через це щороку викидається близько 46 тисяч тонн CO2, що ставить під загрозу здоров’я водіїв, митників і людей, які живуть поблизу прикордонних переходів.
Читайте також
Схвалена резолюція також закликає Єврокомісію оцінити збитки від втрачених можливостей і шкоду довкіллю, яких Румунія й Болгарія зазнали з червня 2011 року через «необґрунтовану відмову» у членстві в Шенгенській зоні, та заохочує розглянути варіанти фінансової компенсації.
Нагадаємо, міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС 8 грудня минулого року не ухвалили рішення про розширення Шенгенської зони на Болгарію та Румунію, але погодилися на приєднання Хорватії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.