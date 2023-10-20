ЕС официально продлил временную защиту для украинских беженцев — Finance.ua
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ЕС официально продлил временную защиту для украинских беженцев

Мир
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ЕС официально продлил временную защиту для украинских беженцев
ЕС официально продлил временную защиту для украинских беженцев
Действие Директивы временной защиты ЕС, которая дает украинским беженцам право легально находиться на территории стран Евросоюза, официально продлили до марта следующего года.
Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.
«27 сентября 2023 года министры достигли политического согласия по продлению временной защиты до 4 марта 2025 года. Решение было принято 19 октября 2023 года», — заявили в Еврокомиссии.
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В ведомстве напомнили, что украинские беженцы имеют в странах ЕС право на работу, проживание, медицинскую помощь и базовую социальную защиту.
Как сообщалось, после нападения россии на Украину в феврале 2022 года Европейский Союз впервые активировал так называемую Директиву временной защиты, предоставившую гражданам Украины, спасающимся от войны, право легально находиться на территории ЕС, доступ к социальным услугам, включая медицинское обслуживание и образование, а также право на трудоустройство.
Он должен был действовать год, однако позже его продлили до марта 2024 года.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
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