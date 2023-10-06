Какие страны повторно предоставляют статус временной защиты украинцам в 2023 году (список стран) — Finance.ua

Какие страны повторно предоставляют статус временной защиты украинцам в 2023 году (список стран) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие страны повторно предоставляют статус временной защиты украинцам в 2023 году (список стран)

Некоторые украинцы желают сменить страну временной защиты. Этому может быть много причин: отсутствие работы, отсутствие возможности обеспечить свое пребывание или любой другой повод. В этом случае возникает вопрос: а можно ли сменить страну временной защиты? Ответ — да, можно. Но, начиная с 2023 года, не все страны предоставляют временную защиту тем, кто уже имел его в другой стране. Издание ukrainianinpoland.pl рассказывает о том, в каких странах Шенгена можно получить временную защиту после того, как вы получили ее в другой стране.

Повторная временная защита для украинцев в Румынии

Как сообщает сайт dopomoha.ro , в 2023 году Румыния продолжает принимать украинцев. При этом не важно, имел ли украинский беженец защиту в другой стране или нет. В настоящее время можно получить временную защиту в Румынии и находиться в этом статусе до 4 марта 2024 года.

Украинские беженцы в Румынии могут рассчитывать на:

Помощь с едой, одеждой и транспортом.

Помощь с жильем.

Медицинскую помощь.

Помощь в поиске работы.

Помощь с образованием.

Помощь с изучением языка.

Юридическую помощь.

При этом вполне возможно, что в Румынии действуют также и благотворительные организации, которые предоставляют финансовую помощь. Но об этом нужно узнавать прямо в стране.

Португалия также продолжает принимать украинских беженцев, даже если у них уже была временная защита в других странах. В этой стране временная защита выдается на один год, но есть возможность продлить ее два раза сроком по полгода. Воспользоваться временной защитой в Португалии могут:

граждане Украины.

граждане, пользующиеся международной защитой территории Украины.

родственники граждан Украины и/или лиц, имеющих международную защиту на территории Украины.

иностранцы или лица без гражданства, проживающие на территории Украины.

Для получения временной защиты в Португалии необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и обратиться в соответствующие структуры. Больше информации по этому поводу можно найти на этом сайте

Обратите внимание! Для получения временной защиты в Португалии необходимо иметь доказательства того, что вы отказались от защиты в другой стране.

Испания

В этой стране также существует возможность получить временную защиту. Однако нужно учесть, что в Испании вы не сможете самостоятельно выбрать место жительства. Так что вам могут назначить провинцию в любой точке страны. Следует быть к этому готовым.

Лица, оформившие временную защиту на территории Испании, имеют право на:

Размещение и передвижение по территории страны.

Разрешение на работу.

Социальную помощь.

Следует также обратить внимание, что по статистике украинцам довольно трудно найти работу в Испании. Поэтому нужно учесть этот момент. Более подробно о временной защите в Испании можно почитать на этом сайте

Хорватия

Если вас интересует Хорватия как страна для временной защиты, то вы можете переехать в нее. Поскольку в Хорватии можно получить убежище, если у вас уже была временная защита в другой стране.

Те, кто получит временную защиту в Хорватии, имеют право на:

Проживание. Работу без получения дополнительного разрешения. Получение медицинской помощи. Юридическую информацию о правах и обязанностях. Получение образования.

Более подробно о временной защите в Хорватии можно узнать на этом сайте

Германия. На сегодняшний день Германия — страна, в которой находится наибольшее количество украинских беженцев. И несмотря на это, здесь продолжают предоставлять временную защиту, даже если она уже была предоставлена ​​в другой стране.

Следует обратить внимание, что так же, как и в Испании, вы не сможете самостоятельно выбрать место своего пребывания. Исключение — если у вас есть родственные связи в Германии. В этом случае вы можете проживать со своей семьей.

Более подробную информацию о временной защите в Германии можно найти на этом сайте

Нидерланды

Голландия не пользуется большой популярностью среди украинских беженцев. Впрочем, там можно получить временную защиту, даже если вы имели ее на территории другой страны.

Как отмечается на сайте , украинские беженцы могут получить временную защиту в Нидерландах, если уже имели ее в другой стране. Впрочем, для этого следует прекратить действие временной защиты в другой стране. Кроме того, лица, бежавшие с территории рф, не могут оформить временную защиту в Нидерландах.

В настоящее время можно получить убежище в Голландии до 4 марта 2024 года. Однако вполне возможно, что оно будет продлено еще на год — до 4 марта 2025 года.

Не предоставляют повторно временную защиту

Также существует ряд стран, которые не предоставляют повторной временной защиты. Ниже мы приводим их перечень.

Польша

Польша — это вторая страна по количеству украинских беженцев. Эта страна до сих пор оформляет временную защиту. Впрочем, если вы имели ее в другой стране, вы не сможете оформить защиту в Польше. Такие нормы действуют с начала 2023 года.

Стоит отметить, что даже если вы приехали в Польшу и не получили здесь временную защиту, вы можете находиться на территории этой страны. Единственное, что у вас не будет таких же льгот, которые есть у тех, кто оформил Pesel Ukr.

Чехия

В Чехии не просто нельзя получить временную защиту повторно. Вам могут отказать в предоставлении временной защиты, если у вас есть виза в Канаду, Британию или США. И не важно, оформили ли вы эту визу, уже находясь в Чехии, или приехали в Чехию, имея эту визу. Если вы хотите получить временную защиту в Чехии, вы можете это сделать только в том случае, если не оформляли подобного разрешения на пребывание в других странах.

Норвегия входит в страны Шенгенской зоны, хотя и не входит в состав Европейского Союза. Украинцы могут получить временную защиту в этой стране, но только один раз. Но если у вас есть временная защита в другой стране, вам откажут. Подробнее об этом можно почитать входит в страны Шенгенской зоны, хотя и не входит в состав Европейского Союза. Украинцы могут получить временную защиту в этой стране, но только один раз. Но если у вас есть временная защита в другой стране, вам откажут. Подробнее об этом можно почитать на этом сайте

Швейцария

Нельзя получить временную защиту и в Швейцарии, если вы уже имели ее в другой стране. Впрочем, в случае со Швейцарией существует одно исключение: временная защита может быть предоставлена ​​повторно, если вы прибыли из страны, перегруженной украинскими беженцами. То есть, например, из Польши или из Германии. Поэтому Швейцарию можно рассматривать в качестве страны для переезда, но лучше заранее проконсультироваться с юристом.

Как изменить страну временной защиты

Если вы все же решили сменить страну временной защиты, то первое, что необходимо сделать — это узнать, есть ли у вас возможность переезда в эту страну. Ведь в зависимости от ваших обстоятельств требования могут меняться. Также необходимо выполнить следующие шаги перед переездом:

Связаться с миграционными органами страны, в которую вы планируете переезд, и узнать, есть ли такая возможность. Отказаться от временной защиты в стране, где вы находитесь сейчас, и получить письменное подтверждение этому. Разорвать все соглашения, которые вы имели в стране временной защиты: закрыть банковские счета, договоры аренды проживания, трудовые договоры и т. д.

В некоторых странах временная защита аннулируется автоматически. Например, в Польше это происходит через 30 дней после отсутствия в стране, а в Германии — через шесть месяцев. Важно также, в какую страну вы планируете переезжать. Если это США, Канада или Великобритания — можно не отказываться от временной защиты, ее отменят автоматически через некоторое время. Но в этом случае нужно разорвать все соглашения, чтобы не возникло проблем. Если речь идет о стране Шенгенской зоны, то следует отказываться от временной защиты.

uamedia По материалам:

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